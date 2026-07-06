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Теперь это уже не скрыть: на Западе сделали срочное заявление об ударе Путина по Киеву

Генеральный секретарь НАТО заявил, что массированные ночные атаки на Киев являются проявлением бессилия России на фоне успехов украинских военных.

6 июля 2026, 18:05
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Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские войска больше не демонстрируют существенного продвижения на фронте, а боевые действия все больше приобретают признаки позиционного противостояния. Такую оценку он озвучил во время общения с журналистами в преддверии саммита Альянса в Анкаре.

Теперь это уже не скрыть: на Западе сделали срочное заявление об ударе Путина по Киеву

Фото: портал "Комментарии"

По словам Рютте, в последние месяцы украинские Силы обороны значительно улучшили свои позиции и эффективно сдерживают наступательные действия российской армии. Кроме успешной обороны на передовой, Украина наносит ощутимые удары по военному потенциалу России, поражая объекты энергетической инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса в глубоком тылу.

"Вы наносите удар по российской экономике. Вы наносите удар глубоко в тыл России — по энергетической инфраструктуре, по ВПК. На передовой вы не позволяете россиянам достигать значительного продвижения. Сейчас ситуация фактически зашла в тупик", — подчеркнул глава НАТО.

В то же время он обратил внимание на большие человеческие потери, которые понесет Россия. По мнению Рютте, Кремль продолжает жертвовать тысячами военных из-за незначительных тактических результатов.

"Это страшная новость для российских семей. Путин готов мириться с тем, что десятки тысяч его солдат погибают на поле боя. Но с военной точки зрения это свидетельствует об успешных действиях Украины", — отметил генсек Альянса.

Отдельно Марк Рютте прокомментировал очередной массированный обстрел Киева. Он отметил, что атаки на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру не имеют военного смысла и являются попыткой России компенсировать свои неудачи на поле боя.

"Это невыборочное нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Россия не сможет выиграть эту войну такими методами. Несмотря на все трудности, в последние месяцы Украина демонстрирует гораздо лучшие результаты, чем еще несколько месяцев назад", — подытожил Рютте.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который назвал предупреждение о возможных российских провокациях "устрашением" и "западной пропагандой". Глава польской дипломатии подчеркнул, что подобную риторику Москва уже использовала в преддверии полномасштабного вторжения в Украину.



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