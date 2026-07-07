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Перед миром придется пройти хуже всего: украинцев предупредили о новом аде

По словам Федоренко, поддержка союзников и развитие украинских возможностей не означают, что война завершится уже этой осенью.

7 июля 2026, 20:20
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Клименко Елена

Командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко считает, что Украине не следует рассчитывать на завершение войны уже осенью 2026 года. По его словам, впереди страну предстоит очень сложный осенне-зимний период, а реальные предпосылки для заключения мирного соглашения могут появиться только во второй половине 2027 года.

Перед миром придется пройти хуже всего: украинцев предупредили о новом аде

Фото: из открытых источников

Федоренко подчеркнул, что, несмотря на желание как можно быстрее завершить войну, военная реальность свидетельствует о другом.

"Я бы предпочел, чтобы это удалось сделать этой осенью. Но военный опыт подсказывает, что нет — нам придется пережить очень сложную зиму. Она будет намного тяжелее, чем в прошлом году", – отметил он.

По словам военного, Украина уже сейчас должна готовиться к новым массированным атакам России и возможным ударам по критической инфраструктуре. Именно готовность государства к этим вызовам будет в значительной степени определять дальнейшее течение войны.

Федоренко уверен, что перелом в войне возможен только после существенного усиления украинских ударных возможностей. Речь идет об увеличении количества дальнобойных средств поражения, которые позволят системно наносить удары по военно-промышленному и энергетическому потенциалу России.

"Когда мы переживем эту зиму и у нас будет достаточное количество необходимых ударных средств, чтобы вынести потенциал Российской Федерации — как энергетический, так и военно-промышленный, — тогда мы сможем приблизиться к подписанию мирного договора", — пояснил командир.

По его мнению, даже при стабильной поддержке партнеров и сохранении нынешних темпов развития украинских способностей говорить о завершении войны этой осенью преждевременно.

"Если совпадут все факторы, мы сохраним темп и будем наращивать удары, то это возможно только во второй половине 2027 года. Речь идет не об осени 2026-го, а осенью 2027-го", — подытожил Юрий Федоренко.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские войска больше не демонстрируют существенного продвижения на фронте, а боевые действия все больше приобретают признаки позиционного противостояния. Такую оценку он озвучил во время общения с журналистами в преддверии саммита Альянса в Анкаре.



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