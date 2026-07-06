Пекло у Вишневому: люди були заблоковані в укритті, загиблих та евакуйованих стає більше

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У місті Вишневе тривають масштабні аварійно-рятувальні роботи після масованого російського обстрілу. Спеціалістам ДСНС уже вдалося евакуювати понад 600 місцевих жителів.
Наслідки удару по Київщині. Фото з відкритих джерел
Після того як сапери обстежили прилеглу територію, людей безпечно доправили спеціальними автобусами до пункту збору. Зараз надзвичайники оглядають усі житлові будинки та господарчі споруди, щоб переконатися у відсутності травмованих або загиблих у пошкоджених приміщеннях.
На місці події функціонує оперативний штаб, у якому представники ДСНС, Національної поліції та органів місцевого самоврядування спільно координують рятувальні заходи та надання допомоги населенню.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Вишневому та Боярці зникло світло. За даними енергетиків, наслідки атаки також зафіксовано у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах, проте відновлювальні роботи ускладнені відсутністю доступу до окремих пошкоджених ділянок. Місцеві ресурси повідомляють про сильну задимленість у Вишневому, Крюківщині та Софіївській Борщагівці. Рівень забруднення повітря сягнув критичної позначки (індекс AQI 248). Жителям рекомендують щільно зачиняти вікна, вимикати вентиляцію, за можливості залишати небезпечні райони та в жодному разі не торкатися уламків, негайно повідомляючи про підозрілі предмети за номерами "101" або "102".