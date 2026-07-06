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Пекло у Вишневому: люди були заблоковані в укритті, загиблих та евакуйованих стає більше

Ліквідація наслідків удару по Вишневому: сапери вивели людей з укриття та перевіряють кожне подвір'я

6 липня 2026, 14:20
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Недилько Ксения

У місті Вишневе тривають масштабні аварійно-рятувальні роботи після масованого російського обстрілу. Спеціалістам ДСНС уже вдалося евакуювати понад 600 місцевих жителів.

Пекло у Вишневому: люди були заблоковані в укритті, загиблих та евакуйованих стає більше

Наслідки удару по Київщині. Фото з відкритих джерел

"Надзвичайники евакуювали 117 громадян, — повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, — які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху".

Після того як сапери обстежили прилеглу територію, людей безпечно доправили спеціальними автобусами до пункту збору. Зараз надзвичайники оглядають усі житлові будинки та господарчі споруди, щоб переконатися у відсутності травмованих або загиблих у пошкоджених приміщеннях.

"Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я, — зазначили у відомстві, — на наявність вибухонебезпечних предметів".

На місці події функціонує оперативний штаб, у якому представники ДСНС, Національної поліції та органів місцевого самоврядування спільно координують рятувальні заходи та надання допомоги населенню.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до шести людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Робимо все можливе, щоб допомогти постраждалим, ліквідувати наслідки атаки та підтримати людей, які опинилися в біді", – наголосили у Київській ОВА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Вишневому та Боярці зникло світло. За даними енергетиків, наслідки атаки також зафіксовано у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах, проте відновлювальні роботи ускладнені відсутністю доступу до окремих пошкоджених ділянок. Місцеві ресурси повідомляють про сильну задимленість у Вишневому, Крюківщині та Софіївській Борщагівці. Рівень забруднення повітря сягнув критичної позначки (індекс AQI 248). Жителям рекомендують щільно зачиняти вікна, вимикати вентиляцію, за можливості залишати небезпечні райони та в жодному разі не торкатися уламків, негайно повідомляючи про підозрілі предмети за номерами "101" або "102".



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