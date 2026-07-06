Пекло у Вишневому: люди були заблоковані в укритті, загиблих та евакуйованих стає більше

У місті Вишневе тривають масштабні аварійно-рятувальні роботи після масованого російського обстрілу. Спеціалістам ДСНС уже вдалося евакуювати понад 600 місцевих жителів.

Наслідки удару по Київщині. Фото з відкритих джерел

"Надзвичайники евакуювали 117 громадян, — повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, — які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху".

Після того як сапери обстежили прилеглу територію, людей безпечно доправили спеціальними автобусами до пункту збору. Зараз надзвичайники оглядають усі житлові будинки та господарчі споруди, щоб переконатися у відсутності травмованих або загиблих у пошкоджених приміщеннях.

"Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я, — зазначили у відомстві, — на наявність вибухонебезпечних предметів".

На місці події функціонує оперативний штаб, у якому представники ДСНС, Національної поліції та органів місцевого самоврядування спільно координують рятувальні заходи та надання допомоги населенню.

" На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до шести людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Робимо все можливе, щоб допомогти постраждалим, ліквідувати наслідки атаки та підтримати людей, які опинилися в біді ", – наголосили у Київській ОВА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Вишневому та Боярці зникло світло. За даними енергетиків, наслідки атаки також зафіксовано у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах, проте відновлювальні роботи ускладнені відсутністю доступу до окремих пошкоджених ділянок. Місцеві ресурси повідомляють про сильну задимленість у Вишневому, Крюківщині та Софіївській Борщагівці. Рівень забруднення повітря сягнув критичної позначки (індекс AQI 248). Жителям рекомендують щільно зачиняти вікна, вимикати вентиляцію, за можливості залишати небезпечні райони та в жодному разі не торкатися уламків, негайно повідомляючи про підозрілі предмети за номерами "101" або "102".