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Евакуація міста під Києвом: після удару Росії ситуація жахлива

Наслідки обстрілу Київщини: є загиблі, поранені діти та рятувальники, кілька районів без світла

6 липня 2026, 11:47
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Недилько Ксения

Київщина зазнала чергового масованого удару з боку РФ, що призвів до руйнувань, знеструмлення районів та потреби в терміновій евакуації цивільних.

Евакуація міста під Києвом: після удару Росії ситуація жахлива

Наслідки ударів по Вишневому. Фото: скриншот з відео

Найскладніший стан справ після ворожого комбінованого обстрілу зафіксовано в місті Вишневе. Унаслідок влучань загинули троє людей, а загалом по Київській області кількість постраждалих сягнула 26 осіб, серед яких двоє дітей (зокрема 9-місячна дитина) та два співробітники ДСНС. У регіоні пошкоджено приватні будинки, складські приміщення, гаражі й промисловий об'єкт.

"Найскладніша ситуація залишається у місті Вишневе, — зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. — Зазнали значних руйнувань приватний житловий сектор, гаражі, складська будівля та промисловий обʼєкт".

Через небезпеку вибухів у Вишневому екстрені служби розпочали вивезення людей з небезпечної зони.

"Із Вишневого вже евакуювали понад 500 людей, — повідомив очільник МВС Ігор Клименко, — через загрозу повторної детонації".

Евакуація міста під Києвом: після удару Росії ситуація жахлива - фото 2

Військова адміністрація та поліція оточили небезпечну територію й закликають місцевих жителів не наближатися до місця події. Водночас у Вишневому та Боярці зникло світло. За даними енергетиків, наслідки атаки також зафіксовано у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах, проте відновлювальні роботи ускладнені відсутністю доступу до окремих пошкоджених ділянок.

Місцеві ресурси повідомляють про сильну задимленість у Вишневому, Крюківщині та Софіївській Борщагівці. Рівень забруднення повітря сягнув критичної позначки (індекс AQI 248). Жителям рекомендують щільно зачиняти вікна, вимикати вентиляцію, за можливості залишати небезпечні райони та в жодному разі не торкатися уламків, негайно повідомляючи про підозрілі предмети за номерами "101" або "102".

Евакуація міста під Києвом: після удару Росії ситуація жахлива - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну. Найбільш постраждали Київ і Київська область. Вже відомо про щонайменше 11 загиблих у будинках Києва, десятки людей поранено. Атака ускладнилася тим, що в Україні обмежена кількість антибалістики.



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