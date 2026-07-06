Эвакуация города под Киевом: после удара России ситуация ужасная

Киевщина испытала очередной массированный удар со стороны РФ, что привело к разрушениям, обесточению районов и потребности в срочной эвакуации гражданских.

Последствия ударов по Вишневому. Фото: скриншот с видео

Самое сложное положение дел после вражеских комбинированных обстрелов зафиксировано в городе Вишневое. В результате попаданий погибли три человека, а в целом по Киевской области количество пострадавших достигло 26 человек, среди которых двое детей (в том числе 9-месячный ребенок) и два сотрудника ГСЧС. В регионе повреждены частные дома, складские помещения, гаражи и промышленный объект.

"Самая сложная ситуация остается в городе Вишневое, — отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. — Потерпели значительные разрушения частный жилищный сектор, гаражи, складское здание и промышленный объект".

Из-за опасности взрывов в Вишневом экстренные службы начали вывоз людей из опасной зоны.

"Из Вишневого уже эвакуировали более 500 человек, — сообщил глава МВД Игорь Клименко, — из-за угрозы повторной детонации".

Военная администрация и полиция оцепили опасную территорию и призывают местных жителей не приближаться к месту происшествия. В Вишневом и Боярке исчез свет. По данным энергетиков, последствия атаки также зафиксированы в Фастовском, Вышгородском и Броварском районах, однако восстановительные работы осложнены отсутствием доступа к отдельным поврежденным участкам.

Местные ресурсы сообщают о сильной задымленности в Вишневом, Крюковщине и Софиевской Борщаговке. Уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки (индекс AQI 248). Жителям рекомендуют плотно закрывать окна, выключать вентиляцию, по возможности покидать опасные районы и ни в коем случае не касаться обломков, немедленно сообщая о подозрительных предметах по номерам "101" или "102".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты атаковали Украину. Наиболее пострадали Киев и Киевская область. Уже известно о по меньшей мере 11 погибших в домах Киева, десятки ранены. Атака усугубилась тем, что в Украине ограничено количество антибаллистики.