Ад в Вишневом: люди были заблокированы в укрытии, погибших и эвакуированных становится больше

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Недилько Ксения
В городе Вишневое продолжаются масштабные аварийно-спасательные работы после массированного российского обстрела. Специалистам ГСЧС уже удалось эвакуировать более 600 местных жителей.
Последствия ударов по Киевщине. Фото из открытых источников
После того, как саперы обследовали прилегающую территорию, людей безопасно доставили специальными автобусами в пункт сбора. Сейчас чрезвычайники осматривают все жилые дома и хозяйственные постройки, чтобы убедиться в отсутствии травмированных или погибших в поврежденных помещениях.
На месте происшествия функционирует оперативный штаб, в котором представители ГСЧС, Национальной полиции и органов местного самоуправления совместно координируют спасательные мероприятия и помощь населению.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Вишневом и Боярке исчез свет. По данным энергетиков, последствия атаки также зафиксированы в Фастовском, Вышгородском и Броварском районах, однако восстановительные работы осложнены отсутствием доступа к отдельным поврежденным участкам. Местные ресурсы сообщают о сильной задымленности в Вишневом, Крюковщине и Софиевской Борщаговке. Уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки (индекс AQI 248). Жителям рекомендуют плотно закрывать окна, выключать вентиляцию, по возможности покидать опасные районы и ни в коем случае не касаться обломков, немедленно сообщая о подозрительных предметах по номерам "101" или "102" .