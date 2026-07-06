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Ад в Вишневом: люди были заблокированы в укрытии, погибших и эвакуированных становится больше

Ликвидация последствий удара по Вишневому: саперы вывели людей из укрытия и проверяют каждый двор

6 июля 2026, 14:20
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Недилько Ксения

В городе Вишневое продолжаются масштабные аварийно-спасательные работы после массированного российского обстрела. Специалистам ГСЧС уже удалось эвакуировать более 600 местных жителей.

Ад в Вишневом: люди были заблокированы в укрытии, погибших и эвакуированных становится больше

Последствия ударов по Киевщине. Фото из открытых источников

"Чрезвычайники эвакуировали 117 граждан, — сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, — которые во время воздушного удара находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва".

После того, как саперы обследовали прилегающую территорию, людей безопасно доставили специальными автобусами в пункт сбора. Сейчас чрезвычайники осматривают все жилые дома и хозяйственные постройки, чтобы убедиться в отсутствии травмированных или погибших в поврежденных помещениях.

"В то же время пиротехнические подразделения ГСЧС обследуют каждый двор, — отметили в ведомстве, — на наличие взрывоопасных предметов".

На месте происшествия функционирует оперативный штаб, в котором представители ГСЧС, Национальной полиции и органов местного самоуправления совместно координируют спасательные мероприятия и помощь населению.

" К сожалению, количество погибших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до шести человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших.
Спасатели, медики, полицейские и все ответственные службы продолжают работу на местах. Делаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия атаки и поддержать оказавшихся в беде людей", — подчеркнули в Киевской ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Вишневом и Боярке исчез свет. По данным энергетиков, последствия атаки также зафиксированы в Фастовском, Вышгородском и Броварском районах, однако восстановительные работы осложнены отсутствием доступа к отдельным поврежденным участкам. Местные ресурсы сообщают о сильной задымленности в Вишневом, Крюковщине и Софиевской Борщаговке. Уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки (индекс AQI 248). Жителям рекомендуют плотно закрывать окна, выключать вентиляцию, по возможности покидать опасные районы и ни в коем случае не касаться обломков, немедленно сообщая о подозрительных предметах по номерам "101" или "102" .



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