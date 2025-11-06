Пекло росіянам гарантовано: стало відомо про "історичну подію", яка змінить все

Військовий аналітик Олег Жданов прогнозує, що незабаром без електроенергії залишаться не лише українці, а й мешканці Росії. За його словами, українські дрони продовжують завдавати точкових ударів по стратегічних енергетичних об’єктах країни-агресора, що вже створює суттєві проблеми в її енергосистемі.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначив експерт, ситуація різко погіршиться, коли у РФ настане холодний сезон і громадяни почнуть активно користуватися системами опалення. Це спричинить перевантаження мереж і посилить дефіцит електроенергії по всій території держави. Свої оцінки Жданов озвучив під час чергового ефіру на власному YouTube-каналі.

"Орловська ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії та тепла в Орловській області, тому коли ми її доб’ємо до нуля, то там буде справді великий блекаут і мінус тепло, яке ця станція виробляє. У Володимирській області під удар потрапила місцева електропідстанція", — повідомив офіцер ЗСУ, коментуючи результати роботи українських дронів.

За словами аналітика, удари стають дедалі ближчими до російської столиці.

"До речі, ми наближаємося до Москви. Ось ці лінії, які підходять до Москви з різних напрямків (в основному з Центральної та Південної частин Росії), де високовольтні електропідстанції мають 750, 540 кВ і так далі. Ми їх намагаємося вибивати", — пояснив Жданов.

Він також висловив упевненість, що блекаути в Москві — лише питання часу.

"Я навіть скажу, коли це почнеться. Як тільки вдарять перші морози і народ врубає обігрівачі, тут уже почнеться дефіцит електроенергії. Це ми вже знаємо з власного досвіду. Тож блекаути в Москві цієї новорічної ночі точно будуть", — підсумував військовий експерт.

Раніше "Коментарі" вже писали, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час свого візиту до Китаю закликав Пекін припинити підтримку російського режиму та застосувати свій вплив на Кремль з метою завершення війни в Україні.