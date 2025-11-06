logo

Ад россиянам гарантирован: стало известно об "историческом событии", которое изменит все
commentss НОВОСТИ Все новости

Ад россиянам гарантирован: стало известно об "историческом событии", которое изменит все

Жданов спрогнозировал для России серию блекаутов, которые коснутся даже столицы.

6 ноября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военный аналитик Олег Жданов прогнозирует, что скоро без электроэнергии останутся не только украинцы, но и жители России. По его словам, украинские дроны продолжают наносить точечные удары по стратегическим энергетическим объектам страны-агрессора, что уже создает существенные проблемы в ее энергосистеме.

Ад россиянам гарантирован: стало известно об "историческом событии", которое изменит все

Фото: из открытых источников

Как отметил эксперт, ситуация резко ухудшится, когда у РФ наступит холодный сезон и граждане начнут активно пользоваться системами отопления. Это приведет к перегрузке сетей и усугубит дефицит электроэнергии по всей территории государства. Свои оценки Жданов озвучил на очередном эфире на собственном YouTube-канале.

"Орловская ТЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии и тепла в Орловской области, поэтому когда мы ее добьем до нуля, там будет действительно большой блекаут и минус тепло, которое эта станция производит. Во Владимирской области под удар попала местная электроподстанция", — сообщил офицер ВСУ, комментируя результаты работы украинских дро.

По словам аналитика, удары становятся все ближе к российской столице.

"Кстати, мы приближаемся к Москве. Вот эти линии, которые подходят к Москве по разным направлениям (в основном из Центральной и Южной частей России), где высоковольтные электроподстанции имеют 750, 540 кВ и так далее. Мы их пытаемся выбивать", — пояснил Жданов.

Он также выразил уверенность, что блэкауты в Москве только вопрос времени.

"Я даже скажу, когда это начнется. Как только ударят первые морозы и народ врубит обогреватели, здесь уже начнется дефицит электроэнергии. Это мы уже знаем по собственному опыту. Так что блекауты в Москве в эту новогоднюю ночь точно будут", — подытожил военный эксперт.

Ранее "Комментарии" уже писали , что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время своего визита в Китай призвал Пекин прекратить поддержку российского режима и применить свое влияние на Кремль с целью завершения войны в Украине.



Источник: https://youtu.be/s1ENUOOnINo
