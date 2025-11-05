Естонія жорстко звернулася до Китаю через війну Путіна в Україні: гучна заява

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час свого візиту до Китаю закликав Пекін припинити підтримку російського режиму та застосувати свій вплив на Кремль з метою завершення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

У ході зустрічі з головою китайського Міністерства закордонних справ Ван І, Цахкна підкреслив, що Китай має значний економічний вплив на Росію, і його участь у зусиллях з припинення війни в Україні є надзвичайно важливою. Міністр заявив, що Китай не повинен економічно підтримувати Росію, а також закликав китайське керівництво приєднатися до зусиль США та Європи в питанні припинення конфлікту.

"Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на Росію, з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка", — сказав Маргус Цахкна, коментуючи свою зустріч з китайським міністром.

Цахкна також висловив сподівання, що Китай, застосувавши тиск на російського президента Володимира Путіна, може суттєво сприяти завершенню війни в Україні.

"Президент Трамп також сказав, що цей тиск (на Росію) дуже важливий, що Китай повинен долучитися. І я думаю, що Китай може багато чого зробити, якщо приєднається до тиску на Росію, щоб завершити війну", — зазначив він.

Окрім того, естонський міністр порушив питання постачання Китаєм критично важливих компонентів подвійного використання для російської військової промисловості. Відомо, що Китай неодноразово заперечував поставки таких товарів до Росії, стверджуючи, що суворо контролює експорт товарів подвійного використання, що можуть бути використані для військових цілей.

