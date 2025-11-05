Эстония жестко обратилась в Китай из-за войны Путина в Украине: громкое заявление

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время своего визита в Китай призвал Пекин прекратить поддержку российского режима и применить свое влияние на Кремль с целью завершения войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

В ходе встречи с главой китайского Министерства иностранных дел Ван И, Цахкна подчеркнул, что Китай имеет значительное экономическое влияние на Россию, и его участие в усилиях по прекращению войны в Украине чрезвычайно важно. Министр заявил, что Китай не должен экономически поддерживать Россию, а также призвал китайское руководство присоединиться к усилиям США и Европы по прекращению конфликта.

"Китай заявляет, что не является частью этого военного конфликта, но я четко заявил, что Китай имеет огромное влияние на Россию, с каждой неделей все больше и больше, поскольку российская экономика слаба", — сказал Маргус Цахкна, комментируя свою встречу с китайским министром.

Цахкна также выразил надежду на то, что Китай, применив давление на российского президента Владимира Путина, может существенно способствовать завершению войны в Украине.

"Президент Трамп также сказал, что это давление (на Россию) очень важно, что Китай должен присоединиться. И я думаю, что Китай может многое сделать, если присоединится к давлению на Россию, чтобы завершить войну", — отметил он.

Кроме того, эстонский министр затронул вопрос поставки Китаем критически важных компонентов двойного использования для российской военной промышленности. Известно, что Китай неоднократно отрицал поставки таких товаров в Россию, утверждая, что строжайше контролирует экспорт товаров двойного использования, которые могут быть использованы для военных целей.

