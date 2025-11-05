КАБи стають страшною загрозою для кожного українця: озвучено страшні перспективи

Останнім часом атаки росіянами із використанням керованих авіабомб (КАБів) по Україні стрімко зростає, у зв'язку з чим постає питання забезпечення подальшого захисту мирних населених пунктів від даного виду озброєння та наявності необхідних систем захисту. Чи зможуть військові знайти протидію КАБам та наскільки насправді вони небезпечні – портал "Коментарі" з'ясував у експертів.

Зокрема, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що КАБи насправді можуть становити велику загрозу у майбутньому, причому це стосується, в першу чергу, малих міст та віддалених населених пунктів, де відсутні такі потужні системи ППО, як Patriot.

Причому, стверджує Жданов, для відбиття керованих авіабомб використання саме цього зенітно-ракетного комплексу не буде ефективним, оскільки Patriot, у першу чергу, розраховані на відбиття ворожих цілей на далекій відстані. А ось для найбільш ефективного відбиття керованих авіабомб потрібно застосовувати ЗРК NASAMS чи IRIS-T.

Подібної точки зору дотримується військовий експерт Іван Ступак, який вкрай скептично розцінює перспективу використання західних систем ППО для протидії КАБам. Перш за все, наголосив експерт, варто пам'ятати, що збиття КАБів ЗРК Patriot буде дуже недешевим задоволенням, оскільки вартість однієї ракети для знищення ворожих авіабомб коштуватиме мільйони доларів. Натомість більш доцільним буде використання засобів РЕБ.

