КАБи становятся страшной угрозой для каждого украинца: озвучены страшные перспективы

В последнее время атаки россиянами с использованием управляемых авиабомб (КАБ) по Украине стремительно растет, в связи с чем возникает вопрос обеспечения дальнейшей защиты мирных населенных пунктов от данного вида вооружения и наличия необходимых систем защиты. Смогут ли военные найти противодействие КАБам и насколько они опасны – портал "Комментарии" выяснил у экспертов.

Фото: из открытых источников

В частности, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что КАБы действительно могут представлять большую угрозу в будущем, причем это касается, в первую очередь, малых городов и отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют такие мощные системы ПВО, как Patriot .

Причем, утверждает Жданов, для отражения управляемых авиабомб использование именно этого зенитно-ракетного комплекса не будет эффективным, поскольку Patriot в первую очередь рассчитаны на отражение враждебных целей на далеком расстоянии. А вот для наиболее эффективного отражения управляемых авиабомб нужно применять ЗРК NASAMS или IRIS-T .

Подобной точки зрения придерживается военный эксперт Иван Ступак, крайне скептически расценивающий перспективу использования западных систем ПВО для противодействия КАБам. Прежде всего, подчеркнул эксперт, следует помнить, что сбыт Каби ЗРК Patriot будет очень недешевым удовольствием, поскольку стоимость одной ракеты для уничтожения вражеских авиабомб будет стоить миллионы долларов. Вместо этого более целесообразным будет использование средств РЕБ.

