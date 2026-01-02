Пекло для росіян: ССО випалили командний пункт штурмовиків

У ніч на 1 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії точних ударів по російських військових цілях на тимчасово окупованій території Донецької області.

Український удар по командному пункту рф

За допомогою далекобійних безпілотників було знищено командний пункт штурмового підрозділу, який входив до складу 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ. Об’єкт розташовувався в районі Авдіївки.

Крім того, в Іловайську під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів, який забезпечував потреби 51-ї загальновійськової армії російських військ.

Ще одним ураженим об’єктом став склад зберігання ударних безпілотників типу Shahed/"Герань", розташований на території Донецького аеропорту. Удар було завдано також із застосуванням далекобійних дронів.

Ураження цих цілей завдало суттєвого удару по системі управління, логістиці та дроновій інфраструктурі російських сил на Донеччині.

