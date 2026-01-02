logo_ukra

Пекло для росіян: ССО випалили командний пункт штурмовиків
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекло для росіян: ССО випалили командний пункт штурмовиків

Сили спецоперацій уразили командний пункт штурмовиків РФ, склад Shahed і логістичний об’єкт

2 січня 2026, 01:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч на 1 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії точних ударів по російських військових цілях на тимчасово окупованій території Донецької області.

Пекло для росіян: ССО випалили командний пункт штурмовиків

Український удар по командному пункту рф

За допомогою далекобійних безпілотників було знищено командний пункт штурмового підрозділу, який входив до складу 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ. Об’єкт розташовувався в районі Авдіївки.

Крім того, в Іловайську під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів, який забезпечував потреби 51-ї загальновійськової армії російських військ.

Ще одним ураженим об’єктом став склад зберігання ударних безпілотників типу Shahed/"Герань", розташований на території Донецького аеропорту. Удар було завдано також із застосуванням далекобійних дронів.

Ураження цих цілей завдало суттєвого удару по системі управління, логістиці та дроновій інфраструктурі російських сил на Донеччині.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народна артистка України Людмила Смородіна поділилася спогадами про зйомки новорічного мюзиклу, які свого часу проходили в Києві, та розповіла про спільну роботу з російською співачкою Аллою Пугачовою.
За словами акторки, попри статус суперзірки, Пугачова не демонструвала жодних "зіркових" примх. Вона поводилася коректно, з повагою до колег і без вимог особливих умов на знімальному майданчику.

Смородіна згадує, що познайомилася зі співачкою безпосередньо під час роботи над фільмом. У мюзиклі Пугачова виконувала роль Проні Прокопівни, а її нареченого — цирульника Свирида Голохвастого — зіграв Максим Галкін. Окремо акторка розповіла про інцидент, який стався під час зйомок. Після того як вона несподівано отримала травму, виникло питання про можливу заміну акторки. Саме тоді Пугачова різко виступила проти такого рішення і наполягла, щоб Смородіну повернули до роботи.



Джерело: https://t.me/ukr_sof/2372
