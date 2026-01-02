Конфлікт за лаштунками з участю Алли Пугачовою: як знімали новорічний мюзикл

Народна артистка України Людмила Смородіна поділилася спогадами про зйомки новорічного мюзиклу, які свого часу проходили в Києві, та розповіла про спільну роботу з російською співачкою Аллою Пугачовою.

Алла Пугачова та новорічний мюзикл

За словами акторки, попри статус суперзірки, Пугачова не демонструвала жодних "зіркових" примх. Вона поводилася коректно, з повагою до колег і без вимог особливих умов на знімальному майданчику.

Смородіна згадує, що познайомилася зі співачкою безпосередньо під час роботи над фільмом. У мюзиклі Пугачова виконувала роль Проні Прокопівни, а її нареченого — цирульника Свирида Голохвастого — зіграв Максим Галкін.

Окремо акторка розповіла про інцидент, який стався під час зйомок. Після того як вона несподівано отримала травму, виникло питання про можливу заміну акторки. Саме тоді Пугачова різко виступила проти такого рішення і наполягла, щоб Смородіну повернули до роботи.

Ситуація переросла в емоційну розмову з режисером, яка завершилася конфліктом — той не стримав емоцій і кинув слухавку. У результаті позиція Пугачової стала вирішальною, і акторка продовжила зйомки без змін у складі.

За словами Смородіної, ця історія запам’яталася їй як приклад несподіваної підтримки та професійної солідарності на знімальному майданчику.



