Нідерланди в повному шоці після новорічної ночі
Нідерланди в повному шоці після новорічної ночі

У Нідерландах зафіксували сплеск насильства та нещасних випадків у новорічну ніч

2 січня 2026, 00:30
Автор:
Новорічна ніч у Нідерландах супроводжувалася масовими заворушеннями, різким зростанням кількості пожеж і нападів на екстрені служби. Правоохоронці по всій країні затримали близько 250 осіб.

Нідерланди в повному шоці після новорічної ночі

Новий рік в Нідерландах

За попередніми даними, під час святкувань загинули щонайменше двоє людей, ще десятки отримали важкі травми. Серед постраждалих є діти. Більшість інцидентів пов’язані з використанням феєрверків і піротехніки.

Екстрені служби працювали в умовах перевантаження. Телефонний номер 112 упродовж ночі був фактично паралізований великою кількістю звернень, переважно через пожежі та підпали.

Найбільше інцидентів зафіксували в Амстердамі. У столиці було затримано 52 людини, медики отримали понад 275 викликів, а пожежники — більше 300 повідомлень про займання.

Загалом по країні пожежні підрозділи виїжджали на виклики майже 4300 разів, що значно перевищує середні показники.

Влада країни вже заявила про необхідність посилення контролю за святковими заходами та використанням феєрверків у майбутньому.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові тарифи на оформлення паспортних документів та довідок на проживання. Зміни стосуються як внутрішніх ID-карток, так і закордонних паспортів, а також посвідок для іноземців.
Що важливо знати
Громадяни, які оплатили послуги та подали заяву до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старими тарифами. Натомість у випадках, коли оплата була здійснена до кінця 2025 року, але заява ще не подана, доведеться доплатити різницю відповідно до нових цін.



Джерело: https://www.dutchnews.nl/2026/01/police-make-250-arrests-during-violent-new-year-celebrations/
