Нідерланди в повному шоці після новорічної ночі

Новорічна ніч у Нідерландах супроводжувалася масовими заворушеннями, різким зростанням кількості пожеж і нападів на екстрені служби. Правоохоронці по всій країні затримали близько 250 осіб.

Новий рік в Нідерландах

За попередніми даними, під час святкувань загинули щонайменше двоє людей, ще десятки отримали важкі травми. Серед постраждалих є діти. Більшість інцидентів пов’язані з використанням феєрверків і піротехніки.

Екстрені служби працювали в умовах перевантаження. Телефонний номер 112 упродовж ночі був фактично паралізований великою кількістю звернень, переважно через пожежі та підпали.

Найбільше інцидентів зафіксували в Амстердамі. У столиці було затримано 52 людини, медики отримали понад 275 викликів, а пожежники — більше 300 повідомлень про займання.

Загалом по країні пожежні підрозділи виїжджали на виклики майже 4300 разів, що значно перевищує середні показники.

Влада країни вже заявила про необхідність посилення контролю за святковими заходами та використанням феєрверків у майбутньому.

