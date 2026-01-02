Нидерланды в полном шоке после новогодней ночи

Рубрики
Новогодняя ночь в Нидерландах сопровождалась массовыми беспорядками, резким ростом количества пожаров и нападений на экстренные службы. Правоохранители по всей стране задержали около 250 человек.
Новый год в Нидерландах
По предварительным данным, во время празднований погибли по меньшей мере два человека, еще десятки получили тяжелые травмы. Среди пострадавших есть дети. Большинство инцидентов связано с использованием фейерверков и пиротехники.
Экстренные службы работали в условиях перегрузки. Телефонный номер 112 в течение ночи был фактически парализован большим количеством обращений, преимущественно из-за пожаров и поджогов.
Больше инцидентов зафиксировали в Амстердаме. В столице было задержано 52 человека, медики получили более 275 вызовов, а пожарные — более 300 сообщений о возгорании.
В целом по стране пожарные подразделения выезжали на вызовы почти в 4300 раз, что значительно превышает средние показатели.
Власти страны уже заявили о необходимости усиления контроля над праздничными мероприятиями и использованием фейерверков в будущем.