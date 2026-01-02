Конфликт за кулисами с участием Аллы Пугачевой: как снимали новогодний мюзикл

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народная артистка Украины Людмила Смородина поделилась воспоминаниями о съемках новогоднего мюзикла, которые в свое время проходили в Киеве, и рассказала о совместной работе с российской певицей Аллой Пугачевой.
Алла Пугачева и новогодний мюзикл
По словам актрисы, несмотря на статус суперзвезды, Пугачева не демонстрировала никаких "звездных" прихотей. Она вела себя корректно, с уважением к коллегам и без требований особых условий на съемочной площадке.
Смородина вспоминает, что познакомилась с певицей прямо во время работы над фильмом. В мюзикле Пугачева исполняла роль Прони Прокофьевны, а ее жениха — цирюльника Свирида Голохвастого — сыграл Максим Галкин.
Отдельно актриса рассказала об инциденте, произошедшем во время съемок. После того, как она неожиданно получила травму, возник вопрос о возможной замене актрисы. В это время Пугачева резко выступила против такого решения и настояла, чтобы Смородину вернули к работе.
Ситуация переросла в эмоциональный разговор с завершившимся конфликтом режиссером — тот не сдержал эмоций и бросил трубку. В результате позиция Пугачевой стала решающей и актриса продолжила съемки без изменений в составе.
По словам Смородиной, эта история запомнилась ей в качестве примера неожиданной поддержки и профессиональной солидарности на съемочной площадке.