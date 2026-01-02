logo

Конфликт за кулисами с участием Аллы Пугачевой: как снимали новогодний мюзикл
Конфликт за кулисами с участием Аллы Пугачевой: как снимали новогодний мюзикл

«Режиссер не выдержал и бросил трубку»: народная артистка Украины поделилась воспоминаниями о работе с Аллой Пугачевой в Киеве

2 января 2026, 00:59
Народная артистка Украины Людмила Смородина поделилась воспоминаниями о съемках новогоднего мюзикла, которые в свое время проходили в Киеве, и рассказала о совместной работе с российской певицей Аллой Пугачевой.

Конфликт за кулисами с участием Аллы Пугачевой: как снимали новогодний мюзикл

Алла Пугачева и новогодний мюзикл

По словам актрисы, несмотря на статус суперзвезды, Пугачева не демонстрировала никаких "звездных" прихотей. Она вела себя корректно, с уважением к коллегам и без требований особых условий на съемочной площадке.

Смородина вспоминает, что познакомилась с певицей прямо во время работы над фильмом. В мюзикле Пугачева исполняла роль Прони Прокофьевны, а ее жениха — цирюльника Свирида Голохвастого — сыграл Максим Галкин.

Отдельно актриса рассказала об инциденте, произошедшем во время съемок. После того, как она неожиданно получила травму, возник вопрос о возможной замене актрисы. В это время Пугачева резко выступила против такого решения и настояла, чтобы Смородину вернули к работе.

Ситуация переросла в эмоциональный разговор с завершившимся конфликтом режиссером — тот не сдержал эмоций и бросил трубку. В результате позиция Пугачевой стала решающей и актриса продолжила съемки без изменений в составе.

По словам Смородиной, эта история запомнилась ей в качестве примера неожиданной поддержки и профессиональной солидарности на съемочной площадке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что нынешняя ночь в Нидерландах сопровождалась массовыми беспорядками, резким ростом количества пожаров и нападений на экстренные службы. Правоохранители по всей стране задержали около 250 человек.
По предварительным данным, во время празднований погибли по меньшей мере два человека, еще десятки получили тяжелые травмы. Среди пострадавших есть дети. Большинство инцидентов связано с использованием фейерверков и пиротехники.



