Главная Новости Общество Война с Россией Ад для россиян: ССО выжгли командный пункт штурмовиков
Ад для россиян: ССО выжгли командный пункт штурмовиков

Силы спецопераций поразили командный пункт штурмовиков РФ, состав Shahed и логистический объект

2 января 2026, 01:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций нанесли серию точных ударов по российским военным целям на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украинский удар по командному пункту рф

С помощью дальнобойных беспилотников был уничтожен командный пункт штурмового подразделения, входившего в состав 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ. Объект размещался в районе Авдеевки.

Кроме того, в Иловайске под удар попал состав горюче-смазочных материалов, обеспечивавший нужды 51-й общевойсковой армии российских войск.

Еще одним пораженным объектом стал склад хранения ударных беспилотников типа Shahed/Герань, расположенный на территории Донецкого аэропорта. Удар был нанесен также с применением дальнобойных дронов.

Поражение этих целей нанесло существенный удар по системе управления, логистике и дроновой инфраструктуре российских сил в Донецкой области.

Источник: https://t.me/ukr_sof/2372
