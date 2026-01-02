В ночь на 1 января подразделения Сил специальных операций нанесли серию точных ударов по российским военным целям на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украинский удар по командному пункту рф

С помощью дальнобойных беспилотников был уничтожен командный пункт штурмового подразделения, входившего в состав 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ. Объект размещался в районе Авдеевки.

Кроме того, в Иловайске под удар попал состав горюче-смазочных материалов, обеспечивавший нужды 51-й общевойсковой армии российских войск.

Еще одним пораженным объектом стал склад хранения ударных беспилотников типа Shahed/Герань, расположенный на территории Донецкого аэропорта. Удар был нанесен также с применением дальнобойных дронов.

Поражение этих целей нанесло существенный удар по системе управления, логистике и дроновой инфраструктуре российских сил в Донецкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная артистка Украины Людмила Смородина поделилась воспоминаниями о съемках новогоднего мюзикла, которые в свое время проходили в Киеве, и рассказала о совместной работе с российской певицей Аллой Пугачевой.

По словам актрисы, несмотря на статус суперзвезды, Пугачева не демонстрировала никаких "звездных" прихотей. Она вела себя корректно, с уважением к коллегам и без требований особых условий на съемочной площадке.





Смородина вспоминает, что познакомилась с певицей прямо во время работы над фильмом. В мюзикле Пугачева исполняла роль Прони Прокофьевны, а ее жениха — цирюльника Свирида Голохвастого — сыграл Максим Галкин. Отдельно актриса рассказала об инциденте, произошедшем во время съемок. После того, как она неожиданно получила травму, возник вопрос о возможной замене актрисы. В это время Пугачева резко выступила против такого решения и настояла, чтобы Смородину вернули к работе.

