Пекельний удар РФ по Києву: кількість загиблих стрімко зростає, масштаби руйнувань приголомшують

Російські війська в ніч проти 1 вересня завдали чергового удару по Києву. Під атакою опинилися одразу кілька районів столиці, є загиблі та поранені, зокрема діти. На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати рятувальники та екстрені служби.

Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 02:10, вона тривала до 03:21. Спочатку військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, після чого росіяни спрямували на столицю швидкісні цілі. У місті пролунала серія потужних вибухів. Унаслідок атаки постраждали житлова забудова та цивільні об'єкти.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки російської атаки зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.

У Голосіївському районі на кількох локаціях впали уламки безпілотника та ракети. В одному місці загорілася трава, ще на одній локації виникла пожежа на нежитловому об'єкті.

Особливо тяжкі наслідки зафіксовані у Дарницькому районі, де ракета влучила в нежитловий об'єкт і спричинила пожежу. Саме тут, за попередніми даними, загинули семеро людей.

У Солом'янському районі безпілотник упав на території нежитлового об'єкта, також пошкоджено приватний житловий будинок. Споруда частково зруйнована. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка та жінку.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на 08:00 ліквідація наслідків удару тривала.

Загалом унаслідок нічної російської атаки, за наведеними даними, загинули вісім людей: одна людина в Голосіївському районі та семеро — в Дарницькому. Ще п'ятеро людей отримали поранення, серед постраждалих — троє дітей. Дані про наслідки удару можуть уточнюватися.

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