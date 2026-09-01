Адский удар РФ по Киеву: количество погибших стремительно растет, масштабы разрушений ошеломляют

Российские войска в ночь на 1 сентября нанесли очередной удар по Киеву. Под атакой оказались сразу несколько районов столицы, есть погибшие и раненые, в том числе дети. На местах попадания и падения обломков продолжают работать спасатели и экстренные службы.

Фото: из открытых источников

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 02:10, она продолжалась до 03:21. Сначала военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, после чего россияне направили на столицу скоростные цели. В городе раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки пострадали жилая застройка и гражданские объекты.

По данным Киевской городской военной администрации, последствия российской атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

В Голосеевском районе на нескольких локациях рухнули обломки беспилотника и ракеты. В одном месте загорелась трава, еще на одной локации возник пожар на нежилом объекте.

Особенно тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе, где ракета попала в нежилой объект и повлекла за собой пожар. Именно здесь, по предварительным данным, погибли семь человек.

В Соломенском районе беспилотник упал на территории нежилого объекта, также поврежден частный жилой дом. Сооружение частично разрушено. Спасатели деблокировали из-под завалов мужчину и женщину.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 08.00 ликвидация последствий удара продолжалась.

Всего в результате ночной российской атаки, по приведенным данным, погибли восемь человек: один человек в Голосеевском районе и семь — Дарницкий. Еще пять человек получили ранения, среди пострадавших – трое детей. Данные о последствиях ушиба могут уточняться.

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