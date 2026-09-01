Після цього Путін остаточно стоятиме на лапках: озвучено гучний сценарій страшного приниження диктатора

Саміт Шанхайської організації співробітництва може стати для Володимира Путіна не демонстрацією сили, а черговим свідченням дедалі більшої залежності Росії від Китаю. Водночас для України головна інтрига зустрічі лідерів пов’язана з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та його можливими переговорами з господарем Кремля. Про це заявив політолог Володимир Цибулько, аналізуючи розстановку сил навколо саміту ШОС.

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За його словами, попри спроби Москви представляти ШОС як альтернативний Заходу центр сили, організація залишається передусім майданчиком для консультацій. Її учасники мають різні, а подекуди й суперечливі інтереси. Натомість найбільшу вигоду від нинішньої ситуації отримує Китай, який поступово посилює економічний вплив на РФ.

"Китай максимально зацікавлений у затягуванні війни, тобто в подальшому ослабленні Росії, тому що Росія буде стояти на задніх лапках і виконуватиме будь-які забаганки. Ослабленій Росії немає до кого пригорнутися", — наголосив Цибулько.

Експерт звернув увагу, що Пекін не поспішає рятувати російську економіку масштабними кредитами та інвестиціями. Навпаки, Китай користується ослабленням Москви, домагаючись максимально вигідних для себе умов співпраці, зокрема в енергетиці.

"Китай став головним економічним тилом Росії, але великі китайські інвестиції залишаються обмеженими. Китай не кредитує Росію, а якщо щось і кредитує, то в дуже обмежених обсягах і не силами державних банків", — пояснив політолог.

Водночас Цибулько вважає, що для України значно важливішою за загальні декларації ШОС буде розмова Ердогана з Путіним. Туреччина прагне зберегти роль посередника та може спробувати з’ясувати, чи готова Москва перейти від розмов про переговори до конкретного формату за участю України.

"Для України головна подія відбуватиметься не в загальній залі, а на зустрічі Ердогана з Путіним. Турецький президент перевірить, чи можна перетворити американську ідею тристороннього саміту на реальний переговорний формат", — зазначив Цибулько.

Водночас експерт не очікує швидкого прориву. За його оцінкою, Кремль і надалі може використовувати тему переговорів для виграшу часу, тоді як Китай отримує дедалі більше важелів впливу на ослаблену війною Росію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Німеччина має жорсткіше реагувати на можливі російські гібридні атаки та попередити Москву, що їх продовження може призвести до передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Із такою пропозицією виступив німецький політик, представник Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцький.