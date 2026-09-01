После этого Путин будет окончательно стоять на кавычках: озвучен громкий сценарий страшного унижения диктатора

Саммит Шанхайской организации сотрудничества может стать для Владимира Путина не демонстрацией силы, а очередным свидетельством растущей зависимости России от Китая. В то же время, для Украины главная интрига встречи лидеров связана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его возможными переговорами с хозяином Кремля. Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько, анализируя расстановку сил вокруг саммита ШОС.

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По его словам, несмотря на попытки Москвы представлять ШОС как альтернативный Западу центр силы, организация остается, прежде всего, площадкой для консультаций. Ее участники имеют разные, а иногда и противоречивые интересы. Наибольшую выгоду от нынешней ситуации получает Китай, который постепенно усиливает экономическое влияние на РФ.

"Китай максимально заинтересован в затягивании войны, то есть в дальнейшем ослаблении России, потому что Россия будет стоять на задних кавычках и будет выполнять любые прихоти. Ослабленной России не к кому прильнуть", — подчеркнул Цыбулько.

Эксперт обратил внимание на то, что Пекин не спешит спасать российскую экономику масштабными кредитами и инвестициями. Напротив, Китай пользуется ослаблением Москвы, добиваясь максимально выгодных для себя условий сотрудничества, в том числе в энергетике.

Китай стал главным экономическим тылом России, но крупные китайские инвестиции остаются ограниченными. Китай не кредитует Россию, а если что и кредитует, то в очень ограниченных объемах и не силами государственных банков", — объяснил политолог.

В то же время Цыбулько считает, что для Украины значительно важнее общих деклараций ШОС будет разговор Эрдогана с Путиным. Турция стремится сохранить роль посредника и может попытаться выяснить, готова ли Москва перейти от разговоров о переговорах в конкретный формат с участием Украины.

"Для Украины главное событие пройдет не в общем зале, а на встрече Эрдогана с Путиным. Турецкий президент проверит, можно ли превратить американскую идею трехстороннего саммита в реальный переговорный формат", — отметил Цыбулько.

В то же время, эксперт не ожидает быстрого прорыва. По его оценке, Кремль и дальше может использовать тему переговоров для выигрыша времени, тогда как Китай получает все больше рычагов влияния на ослабленную войной Россию.

Портал "Комментарии" уже писал, что Германия должна жестче реагировать на возможные российские гибридные атаки и предупредить Москву, что их продолжение может привести к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. С таким предложением выступил немецкий политик, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубицкий.