"Павутина" була лише початком: експерт ошелешив інсайдом про нове невідворотнє пекло для РФ



















Україна та її партнери мають комплекс заходів, здатних посилити тиск на Росію та змінити нинішній баланс виснаження ресурсів. Частина цих кроків уже реалізується, однак їхні масштаби та ефективність значною мірою залежатимуть від позиції США. Про це заявив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи найближчих місяців.

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За його словами, Україна може отримати додаткові можливості щодо авіації, ракет, безпілотників, фінансування та підтримки енергетики напередодні зими.

"Є такий комплекс заходів. Наскільки вони достатні чи наскільки вдадуться, мені складно оцінити і коментувати. Хай спочатку почнеться реалізація, хоча певні елементи вже реалізовуються. По партнерах я маю на увазі перш за все Сполучені Штати, бо по Європі тут все зрозуміліше. А там і літаки на підході, і по ракетах багато чого, і по дронах додаткові посилення, і по грошах, і по енергетиці, по паливу на зиму", — зазначив Саакян.

Водночас політолог закликав не робити висновок, що українські удари по російських військових та промислових об'єктах припинилися. За його словами, великі операції привертають найбільше уваги, тоді як значна кількість менших атак залишається поза інформаційним фокусом.

"Не один, не два на тижні, а їх більше, навіть великих складів. Того ж Вайлдберісу — їх, правда, вже залишилось мало, всі ключові враження вже зазнали. А плюс НПЗ, а плюс ще об'єкти ВПК російського тощо. За кожну ніч декілька об'єктів палає на території Росії. Просто про дрібніші вже не звітують, а про частину об'єктів медіа не пишуть, тому що нецікаво", — наголосив експерт.

Саакян пояснив, що Росія намагається швидко відновлювати пошкоджені виробничі потужності. Саме тому окремі підприємства можуть ставати цілями неодноразово: після ремонту або перенесення виробництва удари можуть повторюватися.

За словами політолога, не варто також вважати, що українські спецслужби втратили можливості для проведення складних операцій після кадрових змін. Він нагадав про удари по кораблях, операції в районі Азовського та Чорного морів, а також дії проти пускових установок та інших військових об'єктів РФ.

"Багато різних інших операцій на території Росії, зокрема по знищенню установок пускових. Немає такої яскравості, як, наприклад, “Павутина”, або удари по Керченському мосту, але ціла низка інших операцій реалізується і в роботі знаходиться. Я би поки не відкидав, що або ГУР, або СБУ має чим здивувати", — заявив Саакян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Китай має значно більше важелів впливу на Росію, ніж може здаватися, і саме позиція Пекіна здатна суттєво вплинути на подальші рішення Кремля щодо війни проти України.