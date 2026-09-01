Путіну готуються остаточно перекрити кисень Путіну: озвучено гучну заяву про сценарій закінчення війни

Китай має значно більше важелів впливу на Росію, ніж може здаватися, і саме позиція Пекіна здатна суттєво вплинути на подальші рішення Кремля щодо війни проти України. Таку думку висловив політтехнолог Олександр Бабак, коментуючи переговорні сигнали навколо можливого припинення бойових дій. За його словами, після контактів Володимира Путіна із Сі Цзіньпіном з'явилися заяви російського керівництва про нібито рух до завершення війни. Водночас Бабак закликає оцінювати не публічну риторику, а реальні можливості Китаю тиснути на Москву.

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Політтехнолог наголосив, що економічна залежність РФ від КНР є суттєвою, тоді як для китайської економіки Росія має значно меншу вагу. Саме тому, вважає він, закрита частина переговорів Путіна і Сі могла бути значно важливішою за офіційні заяви.

"Росія для Китаю — це близько 2% його валового продукту, а близько 80% торгівлі припадає на Сполучені Штати та Європейський Союз. Тому зрозуміло, що Сі Цзіньпін і Путін могли без свідків і делегацій говорити про те, чим має закінчитися конфлікт", — зазначив Бабак.

Паралельно, за його словами, посилюється американський тиск. Бабак звернув увагу на переговори міністра фінансів США Скотта Бессента з російською делегацією та припустив, що Вашингтон може перейти до значно жорсткіших заходів, якщо дипломатія не дасть результату.

Серед потенційних інструментів експерт назвав посилення санкцій, питання заморожених російських активів та збільшення військової допомоги Україні.

"Якщо найближчим часом конфлікт не буде припинений, США застосовуватимуть усі можливі засоби. Україна може отримати крилаті ракети і балістику великої дальності, фінансову допомогу та великий пакет озброєнь", — заявив політтехнолог.

Водночас найсерйознішим важелем Бабак вважає саме Китай. На його думку, обмеження поставок критично важливих комплектуючих із КНР могло б створити для російської військової машини значні проблеми.

"Якщо Китай перекриє постачання до Росії комплектуючих для дронів, це буде фіаско на фронті. Не літатимуть ні “Шахеди”, ні реактивні дрони, адже двигуни та значну частину компонентів вони купують у Китаї", — вважає Бабак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський правитель Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін 31 серпня провели переговори у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони знову продемонстрували прагнення поглиблювати партнерство та просувати власне бачення світового порядку, однак війна Росії проти України, за версією Кремля, не стала центральною темою розмови.