Путину готовятся окончательно перекрыть кислород Путину: озвучено громкое заявление о сценарии окончания войны

Китай имеет гораздо больше рычагов влияния на Россию, чем может показаться, и именно позиция Пекина способна существенно повлиять на дальнейшие решения Кремля относительно войны против Украины. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Бабак, комментируя переговорные сигналы о возможном прекращении боевых действий. По его словам, после контактов Владимира Путина с Си Цзиньпином появились заявления российского руководства о якобы движении до завершения войны. В то же время Бабак призывает оценивать не публичную риторику, а реальные возможности Китая давить на Москву.

Фото: из открытых источников

Политтехнолог подчеркнул, что экономическая зависимость РФ от КНР существенно, тогда как для китайской экономики Россия имеет значительно меньший вес. Именно поэтому, считает он, закрытая часть переговоров Путина и Си могла быть значительно важнее официальных заявлений.

"Россия для Китая — около 2% его валового продукта, а около 80% торговли приходится на Соединенные Штаты и Европейский Союз. Потому понятно, что Си Цзиньпин и Путин могли без свидетелей и делегаций говорить о том, чем должен закончиться конфликт", — отметил Бабак.

Параллельно, по его словам, усиливается американское давление. Бабак обратил внимание на переговоры министра финансов США Скотта Бессента с российской делегацией и предположил, что Вашингтон может перейти к более жестким мерам, если дипломатия не даст результата.

Среди потенциальных инструментов эксперт назвал ужесточение санкций, вопросы замороженных российских активов и увеличение военной помощи Украине.

"Если в ближайшее время конфликт не будет прекращен, США будут применять все возможные средства. Украина может получить крылатые ракеты и баллистику большой дальности, финансовую помощь и большой пакет вооружений", — заявил политтехнолог.

В то же время самым серьезным рычагом Бабак считает именно Китай. По его мнению, ограничение поставок критически важных комплектующих из КНР могло создать для российской военной машины значительные проблемы.

"Если Китай перекроет поставки в Россию комплектующих для дронов, это будет фиаско на фронте. Не будут летать ни Шахеды, ни реактивные дроны, ведь двигатели и значительную часть компонентов они покупают в Китае", — считает Бабак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что кремлевский правитель Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 31 августа провели переговоры в Кыргызстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны вновь продемонстрировали стремление углублять партнерство и продвигать свое видение мирового порядка, однако война России против Украины, по версии Кремля, не стала центральной темой разговора.