"Паутина" была лишь началом: эксперт ошарашил инсайдом о новом неотвратимом аде для РФ



















У Украины и ее партнеров есть комплекс мер, способных усилить давление на Россию и изменить нынешний баланс истощения ресурсов. Часть этих шагов уже реализуется, однако их масштабы и эффективность будут в значительной степени зависеть от позиции США. Об этом заявил политолог Олег Саакян, комментируя перспективы ближайших месяцев.

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По его словам, Украина может получить дополнительные возможности по авиации, ракетам, беспилотникам, финансированию и поддержке энергетики накануне зимы.

"Є такий комплекс заходів. Наскільки вони достатні чи наскільки вдадуться, мені складно оцінити і коментувати. Хай спочатку почнеться реалізація, хоча певні елементи вже реалізовуються. По партнерах я маю на увазі перш за все Сполучені Штати, бо по Європі тут все зрозуміліше. А там і літаки на підході, і по ракетах багато чого, і по дронах додаткові посилення, і по грошах, і по энергетике, по топливу на зиму", — отметил Саакян.

В то же время, политолог призвал не делать вывод, что украинские удары по российским военным и промышленным объектам прекратились. По его словам, большие операции привлекают больше внимания, тогда как значительное количество меньших атак остается вне информационного фокуса.

"Не один, не две на неделе, а их больше, даже больших складов. Того же Уайлдбериса — их, правда, уже осталось мало, все ключевые впечатления уже потерпели. А плюс НПЗ, а плюс еще объекты ВПК российского и т.д. За каждую ночь несколько объектов пылает на территории России. неинтересно", — подчеркнул эксперт.

Саакян объяснил, что Россия пытается быстро восстанавливать поврежденные производственные мощности. Поэтому отдельные предприятия могут становиться целями неоднократно: после ремонта или переноса производства удары могут повторяться.

По словам политолога, не следует также считать, что украинские спецслужбы упустили возможности для проведения сложных операций после кадровых изменений. Он напомнил об ударах по кораблям, операциях в районе Азовского и Черного морей, а также действиях против пусковых установок и других военных объектов РФ.

"Многие другие операции на территории России, в частности по уничтожению установок пусковых. Нет такой яркости, как, например, Паутина, или удары по Керченскому мосту, но целый ряд других операций реализуется и в работе находится. Я бы пока не исключал, что либо ГУР, либо СБУ нечем удивить", — заявил Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Китай имеет гораздо больше рычагов влияния на Россию, чем может казаться, и именно позиция Пекина способна существенно повлиять на дальнейшие решения Кремля по войне против Украины.