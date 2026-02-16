logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Патріарх Кирило попередив: про що росіянам не варто молитися
НОВИНИ

Патріарх Кирило попередив: про що росіянам не варто молитися

Патріарх Кирил заявив, що Бог не відповідає на молитви про підвищення зарплати чи матеріальні блага

16 лютого 2026, 21:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Патріарх Кирило закликав росіян не молитися про підвищення зарплати, кар’єрне зростання чи великі покупки, заявивши, що такі прохання не знаходять відгуку "на небі".

Патріарх Кирило попередив: про що росіянам не варто молитися

Патріарх Кирило про російські молитви на фінанси

Під час проповіді в храмі Христа Спасителя, приуроченої до свята Стрітення, глава РПЦ наголосив, що молитви мають стосуватися духовного життя, а не матеріальних вигод. За його словами, прохання про збільшення доходів, допомогу в отриманні посади, придбання житла чи автомобіля не можуть бути предметом звернення до вищих сил.

Водночас офіційна статистика демонструє зростання доходів росіян. За даними Росстату, у 2025 році реальні наявні доходи громадян нібито зросли на 7,4% після підвищення на 8,2% у 2024-му та 5,4% у 2023 році. Загалом за чотири роки війни в Україні показник, за офіційними даними, збільшився більш ніж на 20%.

Однак соціологічні опитування свідчать про інші настрої серед населення. Згідно з дослідженням Фонду "Громадська думка", понад половина опитаних заявили, що їхнє матеріальне становище за останній рік не змінилося, а понад чверть повідомили про його погіршення.

Таким чином, заява патріарха пролунала на тлі дискусій про реальний рівень добробуту населення та розбіжностей між офіційною статистикою і сприйняттям громадян.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про можливу підготовку Росією масованого удару по Україні. За його словами, логіка дій ворога залишається незмінною — удари завдаються у моменти максимального навантаження на енергосистему та перед важливими міжнародними подіями.



