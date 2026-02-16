Патриарх Кирилл предупредил: о чем россиянам не стоит молиться

Рубрики
Патриарх Кирилл призвал россиян не молиться о повышении зарплаты, карьерном росте или крупных покупках, заявив, что такие просьбы не находят отклика "на небе".
Патриарх Кирилл о российских молитвах на финансы
Во время проповеди в храме Христа Спасителя, посвященной празднику Сретения, глава РПЦ подчеркнул, что молитвы должны касаться духовной жизни, а не материальных выгод. По его словам, просьбы об увеличении доходов, помощи в получении должности, приобретении жилья или автомобиля не могут быть предметом обращения в высшие силы.
В то же время, официальная статистика демонстрирует рост доходов россиян. По данным Росстата, в 2025 году реальные доходы граждан якобы выросли на 7,4% после повышения на 8,2% в 2024-м и 5,4% в 2023 году. За четыре года войны в Украине показатель, по официальным данным, увеличился более чем на 20%.
Однако социологические опросы свидетельствуют о других настроениях среди населения. Согласно исследованию Фонда "Общественное мнение", более половины опрошенных заявили, что их материальное положение за последний год не изменилось, а более четверти сообщили о его ухудшении.
Таким образом, заявление патриарха прозвучало на фоне дискуссий о реальном уровне благосостояния населения и разногласиях между официальной статистикой и восприятием граждан.