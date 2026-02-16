logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Патриарх Кирилл предупредил: о чем россиянам не стоит молиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Патриарх Кирилл предупредил: о чем россиянам не стоит молиться

Патриарх Кирилл заявил, что Бог не отвечает на молитвы о повышении зарплаты или материальных благах

16 февраля 2026, 21:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Патриарх Кирилл призвал россиян не молиться о повышении зарплаты, карьерном росте или крупных покупках, заявив, что такие просьбы не находят отклика "на небе".

Патриарх Кирилл предупредил: о чем россиянам не стоит молиться

Патриарх Кирилл о российских молитвах на финансы

Во время проповеди в храме Христа Спасителя, посвященной празднику Сретения, глава РПЦ подчеркнул, что молитвы должны касаться духовной жизни, а не материальных выгод. По его словам, просьбы об увеличении доходов, помощи в получении должности, приобретении жилья или автомобиля не могут быть предметом обращения в высшие силы.

В то же время, официальная статистика демонстрирует рост доходов россиян. По данным Росстата, в 2025 году реальные доходы граждан якобы выросли на 7,4% после повышения на 8,2% в 2024-м и 5,4% в 2023 году. За четыре года войны в Украине показатель, по официальным данным, увеличился более чем на 20%.

Однако социологические опросы свидетельствуют о других настроениях среди населения. Согласно исследованию Фонда "Общественное мнение", более половины опрошенных заявили, что их материальное положение за последний год не изменилось, а более четверти сообщили о его ухудшении.

Таким образом, заявление патриарха прозвучало на фоне дискуссий о реальном уровне благосостояния населения и разногласиях между официальной статистикой и восприятием граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о возможной подготовке Россией массированного удара по Украине. По его словам, логика действий врага остается неизменной – удары наносятся в моменты максимальной нагрузки на энергосистему и перед важными международными событиями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости