«Пасажири цього поїзду не знають, що вдруге народилися» – «Флеш» про масовану атаку вночі
«Пасажири цього поїзду не знають, що вдруге народилися» – «Флеш» про масовану атаку вночі

Оператори «шахедів» бачуть, куди б’ють – «Флеш» про масовані атаки РФ

23 грудня 2025, 18:33
Автор:
Недилько Ксения

Минулої ночі в Житомирській області "Шахед" з онлайн-керуванням летів атакувати об'єкт енергетики.

Буквально перед атакою оператор "Шахеда" побачив внизу пасажирський поїзд, що рухався. Причому оператор чітко бачив і розумів, що поїзд з людьми. Пілот "Шахеда" прийняв рішення атакувати поїзд, але лише завдяки щасливому випадку промахнувся. Про це повідомляє український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Шахед, що впав, пізніше став причиною аварії вантажного поїзда.

1. Противник продовжує атакувати наші тили Шахедами з онлайн-керуванням і для нього не існує моральних меж. Я не буду називати номер поїзда, але люди, які мирно спали в ньому, навіть не уявляють, що народилися вдруге.

2. Ймовірно, управління Шахедом здійснювалося з Білорусі, до якої відстань від місця подій становить 80 кілометрів, до росії занадто далеко.

3. Державі необхідно звернути увагу на захист локомотивів і поїздів в цілому, не тільки поблизу кордонів з РФ.  Сюди входить як РЕБ проти МЕШ модемів, так і інформування машиністів (алгоритми при появі Шахедів)", – наголосив фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Житомирській області другу добу поспіль тривають обстріли та падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе. 23 грудня внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура: пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Відомо також, що загинула 4-річна дівчинка від ударів по області.



