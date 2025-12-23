logo

«Пассажиры этого поезда не знают, что родились во второй раз» – «Флэш» о массированной атаке ночью
«Пассажиры этого поезда не знают, что родились во второй раз» – «Флэш» о массированной атаке ночью

Операторы «шахедов» видят, куда бьют – «Флэш» о массированных атаках РФ

23 декабря 2025, 18:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Минувшей ночью в Житомирской области "Шахед" с онлайн-управлением летел атаковать объект энергетики.

Буквально перед атакой оператор "Шахеда" увидел внизу двигавшийся пассажирский поезд. Причем оператор ясно видел и понимал, что поезд с людьми. Пилот "Шахеда" принял решение атаковать поезд, но только по счастливой случайности промахнулся. Об этом сообщает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Упавший Шахед позже стал причиной аварии грузового поезда.

1. Противник продолжает атаковать наши тылы Шахедами с онлайн-управлением и для него не существует нравственных границ. Я не буду называть номер поезда, но мирно спавшие в нем люди даже не представляют, что родились во второй раз.

2. Вероятно, управление Шахедом осуществлялось из Беларуси, до которой расстояние от места событий составляет 80 километров, до России слишком далеко.

3. Государству необходимо обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом не только вблизи границ с РФ. Сюда входит как РЭБ против МЭШ модемов, так и информирование машинистов (алгоритмы при появлении Шахедов)", – подчеркнул специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Житомирской области вторые сутки подряд продолжаются обстрелы и падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. 23 декабря в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Известно также, что погибла четырехлетняя девочка от ударов по области.



