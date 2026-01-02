Партнери вже підготували небачену зраду України: розкрито тривожний сценарій

Після кількох місяців переговорів між США та Україною, сторони досягли певної єдності щодо принципів, які можуть лягти в основу майбутньої мирної угоди з Росією. Як пише Філіп Гордон, колишній радник з національної безпеки віцепрезидентки Камали Гарріс, запропонована угода передбачає, що Україна відмовляється від частини Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки від США, які обіцяють, що Росія більше не нападе на Україну.

Фото: з відкритих джерел

Однак Гордон вважає, що для Володимира Зеленського буде складно обґрунтувати таку жертву, особливо враховуючи, що більшість українців проти подібного кроку. Він також наголошує на стратегічних помилках цього підходу. За його словами, будь-які гарантії безпеки, запропоновані Дональдом Трампом, навряд чи будуть реалізовані, адже американський лідер не має наміру вступати в пряме військове протистояння з Росією.

"Для забезпечення реальної безпеки Україні було б набагато корисніше вимагати конкретних заходів самооборони, а не покладатися на гарантії, яким ніхто, і вже точно не Путін, не буде вірити", — пояснив Гордон.

Гордон також вказав на те, що Трамп ніколи не виявляв бажання безпосередньо протистояти Росії, навіть у випадку прямого вторгнення.

"Якщо Україна не може розраховувати на допомогу Трампа під час великого вторгнення, навряд чи він візьме участь у конфлікті за номінальним зобов'язанням", — зазначив політик.

Гордон пояснив, що у запропонованому проєкті угоди, умови гарантії безпеки США застосовуються тільки до "значного, навмисного і тривалого" нападу з боку Росії. "Це дозволяє Трампу відмовитися від виконання зобов'язань, якщо він вважатиме напад Росії незначним або тимчасовим", — додав він.

Зважаючи на це, Гордон вважає, що було б наївно з боку Зеленського обмінювати стратегічні території на такі сумнівні гарантії. Він радить Україні зосередитися на реальних матеріальних активах, які значно посилять її оборону та стримуватимуть Росію.

"Найкраще, що Україна може отримати, — це доступ до заморожених російських активів, які знаходяться в Європі, США та Японії. Євросоюз, хоч і неохоче передає їх Україні, ймовірно, погодиться на це, якщо це призведе до припинення війни", — зазначив Гордон.

