После нескольких месяцев переговоров между США и Украиной стороны достигли определенного единства относительно принципов, которые могут лечь в основу будущего мирного соглашения с Россией. Как пишет Филипп Гордон, бывший советник по национальной безопасности вице-президента Камалы Гаррис, предложенное соглашение предусматривает, что Украина отказывается от части Донбасса в обмен на надежные гарантии безопасности от США, которые обещают, что Россия больше не нападет на Украину.

Фото: из открытых источников

Однако Гордон считает, что для Владимира Зеленского сложно обосновать такую жертву, особенно учитывая, что большинство украинцев против подобного шага. Он также отмечает стратегические ошибки этого подхода. По его словам, какие-либо гарантии безопасности, предложенные Дональдом Трампом, вряд ли будут реализованы, ведь американский лидер не намерен вступать в прямое военное противостояние с Россией.

"Для обеспечения реальной безопасности Украине было бы гораздо полезнее требовать конкретных мер самообороны, а не полагаться на гарантии, которым никто, уж точно не Путин, не будет верить", — пояснил Гордон.

Гордон также указал на то, что Трамп никогда не изъявлял желания напрямую противостоять России, даже в случае прямого вторжения.

"Если Украина не может рассчитывать на помощь Трампа во время большого вторжения, вряд ли он примет участие в конфликте по номинальному обязательству", — отметил политик.

Гордон пояснил, что в предложенном проекте соглашения условия гарантии безопасности США применяются только к "значительному, преднамеренному и длительному" нападению со стороны России. "Это позволяет Трампу отказаться от выполнения обязательств, если он сочтет нападение России незначительным или временным", — добавил он.

Ввиду этого Гордон считает, что было бы наивно со стороны Зеленского обменивать стратегические территории на такие сомнительные гарантии. Он советует Украине сосредоточиться на реальных материальных активах, которые значительно усилит ее оборону и сдерживают Россию.

"Лучшее, что Украина может получить — это доступ к замороженным российским активам, которые находятся в Европе, США и Японии. Евросоюз, хоть и неохотно передает их Украине, вероятно, согласится на это, если это приведет к прекращению войны", — отметил Гордон.

