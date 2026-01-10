Партизани назвали регіон, де окупанти готують репресії проти цивільних

На тимчасово окупованих теренах Запорізької області готуються системні репресії проти цивільного населення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Окуповані території України. Фото: із відкритих джерел

Партизани з'ясували, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовано зміни у тактиці роботи російських каральних органів.

За даними агентів "АТЕШ", військовослужбовці 1152 мотострілецького полку, дислокованого у Василівці та Кам'янському, отримали розпорядження про проведення жорстких "профілактичних заходів" серед цивільного населення.

Замість ідеологічних гасел застосовується концепція "превентивної ліквідації загроз", що на практиці надає військовим фактично карт-бланш на будь-які дії проти місцевих жителів.

Командування формує уявлення, що лояльних громадян у прифронтових населених пунктах майже не залишилося, тому будь-який контакт із населенням починається з обшуків та перевірок на причетність до Сил оборони України.

У Кам'янському неодноразово повторювалися випадки, коли російські загарбники разом із комендатурою проводять рейди по підвалах та приватних будинках, вилучаючи техніку та мобільні телефони.

Громадянських осіб затримують навіть через наявність українських програм на смартфонах. Часто такі затримання супроводжуються пограбуваннями, які у звітах подаються як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності".

"Агенти "АТЕШ" документують імена офіцерів, які складають списки "неблагонадійних" громадян, а також рядових виконавців, причетних до насильства та викрадення. Кожен факт репресій фіксується у докладних звітах", — запевняють у русі.

