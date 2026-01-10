logo

Война с Россией Партизаны назвали регион, где оккупанты готовят репрессии против гражданских
НОВОСТИ

Партизаны назвали регион, где оккупанты готовят репрессии против гражданских

По данным движения "АТЕШ", оккупанты готовят репрессии против гражданских на ВОТ Запорожья

10 января 2026, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На временно оккупированных территориях Запорожской области готовятся системные репрессии против гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны назвали регион, где оккупанты готовят репрессии против гражданских

Оккупированные территории Украины. Фото: из открытых источников

Партизаны выяснили, что на временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы изменения в тактике работы российских карательных органов.

По данным агентов "АТЕШ", военнослужащие 1152-го мотострелкового полка, дислоцированного в Васильевке и Каменском, получили распоряжение о проведении жестких "профилактических мероприятий" среди гражданского населения.

Вместо идеологических лозунгов применяется концепция "превентивной ликвидации угроз", что на практике предоставляет военным фактически карт-бланш на любые действия против местных жителей.

Командование формирует представление, что лояльных граждан в прифронтовых населенных пунктах почти не осталось, поэтому любой контакт с населением начинается с обысков и проверок на причастность к Силам обороны Украины.

В Каменском неоднократно повторялись случаи, когда российские захватчики вместе с комендатурой проводят рейды по подвалам и частным домам, изымая технику и мобильные телефоны.

Гражданских лиц задерживают даже из-за наличия украинских приложений на смартфонах. Часто такие задержания сопровождаются ограблениями, которые в отчетах подаются как "изъятие средств обеспечения диверсионной деятельности".

"Агенты "АТЕШ" документируют имена офицеров, которые составляют списки "неблагонадежных" граждан, а также рядовых исполнителей, причастных к насилию и похищениям. Каждый факт репрессий фиксируется в подробных отчетах", — уверяют в движении.

Читайте также на портале "Комментарии" — диверсия в Курске: что удалось уничтожить партизанам.




Источник: https://t.me/atesh_ua/9072
