Партизани дізналися, що Кремль вирішив віддати "Ахмату" в обмін на лояльність Кадирова

Путинський режим Кремль близький до рішення, щоб передати окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний контроль чеченських угруповань "Ахмат" в обмін на збереження лояльності глави Чечні Рамзана Кадирова. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Кадировці. Фото: із відкритих джерел

За інформацією підпілля, до Маріуполя вже завозять додаткові підрозділи "Ахмата". Їхнім ключовим завданням є остаточна монополізація контролю над місцевими ресурсами та посилення впливу Грозного на окупованій території.

Основний інтерес чеченських формувань зосереджено на промисловому потенціалі зруйнованого міста.

"З дозволу Кремля місто фактично віддається на пограбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів чи пересічних російських колабораціоністів до уваги не беруться", — зазначають партизани.

Як зазначають в "АТЕШ", інтереси місцевого населення, а також пересічних російських колабораціоністів при ухваленні цих рішень не враховуються. Місто розглядається виключно як ресурсна база.

Мешканці Маріуполя все частіше помічають на вулицях велику кількість військових кавказької зовнішності із шевронами "Ахмата". Вони пересуваються дорогими позашляховиками без номерних знаків або з підробленими номерами.

За даними підпілля, така демонстративна поведінка свідчить про відчуття повної безкарності та статусу нових "господарів" регіону.

"Ми уважно стежимо за місцями дислокації цих "бізнесменів" у формі та фіксуємо шляхи переміщення їхнього елітного автотранспорту", — йдеться у зведенні "АТЕШ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — партизани назвали регіон, де окупанти готують репресії проти цивільних.



