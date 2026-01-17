Партизаны узнали, что Кремль решил отдать "Ахмату" в обмен на лояльность Кадырова

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Путинский режим Кремль близок к решению, чтобы передать оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полный контроль чеченских группировок "Ахмат" в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".
Кадыровцы. Фото: из открытых источников
По информации подполья, в Мариуполь уже завозят дополнительные подразделения "Ахмата". Их ключевой задачей является окончательная монополизация контроля над местными ресурсами и усиление влияния Грозного на оккупированной территории.
Основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале разрушенного города.
Как отмечают в "АТЕШ", интересы местного населения, а также рядовых российских коллаборационистов при принятии этих решений не учитываются. Город рассматривается исключительно как ресурсная база.
Жители Мариуполя все чаще замечают на улицах большое количество военных кавказской внешности с шевронами "Ахмата". Они передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков или с поддельными номерами.
По данным подполья, такое демонстративное поведение свидетельствует об ощущении полной безнаказанности и статуса новых "хозяев" региона.
Читайте также на портале "Комментарии" — партизаны назвали регион, где оккупанты готовят репрессии против гражданских.