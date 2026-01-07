Париж показав єдність, але без гарантій: що ховається за підтримкою України

Європейські країни та США продемонстрували зовнішньо узгоджену позицію на підтримку України на саміті в Парижі, де було представлено план довгострокових гарантій безпеки для Києва. Як повідомляє Politico, ініціатива передбачає моніторинг припинення вогню під керівництвом США, а також можливе розгортання британських та французьких військ після підписання мирної угоди з Росією.

Паризький саміт. Фото: з відкритих джерел

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що сторони "значною мірою завершили протоколи безпеки" і наголосив на необхідності зробити закінчення війни остаточним. Він також публічно похвалив президента України Володимира Зеленського та його команду. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив досягнення домовленостей щодо "надійних та стійких" гарантій безпеки для України.

Проте за демонстративним оптимізмом ховаються сумніви європейських партнерів щодо реального залучення Вашингтона. США не підписали спільну декларацію "коаліції охочих", а з фінальної версії документа зникли формулювання про пряму участь американської сторони у багатонаціональних силах та зобов'язаннях щодо їх захисту у разі атаки.

За даними Politico, більш ранній проект включав положення про розвідувальну та логістичну підтримку США та так званий "бекстоп", проте згодом їх було виключено.

На тлі різких заяв Дональда Трампа щодо Гренландії та інших спірних кроків американської адміністрації питання довіри до США в Європі залишається відкритим. Віткофф ухилився від коментарів щодо Гренландії, але запевнив, що Трамп "рішуче підтримує протоколи безпеки" і що Сполучені Штати "будуть поряд з Україною". Зеленський, у свою чергу, наголосив, що ключові гарантії мають бути закріплені рішеннями Конгресу США.

План "коаліції охочих" передбачає юридично зобов'язуючі гарантії, довгострокову підтримку ЗСУ та розміщення європейських багатонаціональних сил у Західній Україні далеко від лінії фронту. Великобританія та Франція вже висловили готовність направити війська, тоді як Німеччина та низка інших країн поки що займають вичікувальну позицію. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц не виключив участі німецьких військових, але лише після припинення вогню та схвалення Бундестагу. Греція прямо відмовилася від військової місії, допускаючи лише альтернативні форми підтримки.

Таким чином, Європа робить крок до більшої самостійності у питаннях безпеки України, проте роль та надійність США у майбутній архітектурі гарантій, як і раніше, залишаються одним із найчутливіших питань.

