Париж показал единство, но без гарантий: что скрывается за поддержкой Украины

Европейские страны и США продемонстрировали внешне согласованную позицию в поддержку Украины на саммите в Париже, где был представлен план долгосрочных гарантий безопасности для Киева. Как сообщает Politico, инициатива предусматривает мониторинг прекращения огня под руководством США, а также возможное развертывание британских и французских войск после подписания мирного соглашения с Россией.

Парижский саммит. Фото: из открытых источников

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что стороны "в значительной степени завершили протоколы безопасности" и подчеркнул необходимость сделать окончание войны окончательным. Он также публично похвалил президента Украины Владимира Зеленского и его команду. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил достижение договоренностей о "надежных и устойчивых" гарантиях безопасности для Украины.

Однако за демонстративным оптимизмом скрываются сомнения европейских партнеров относительно реальной вовлеченности Вашингтона. США не подписали совместную декларацию "коалиции желающих", а из финальной версии документа исчезли формулировки о прямом участии американской стороны в многонациональных силах и обязательствах по их защите в случае атаки.

По данным Politico, более ранний проект включал положения о разведывательной и логистической поддержке США и так называемом "бэкстопе", однако впоследствии они были исключены.

На фоне резких заявлений Дональда Трампа по Гренландии и других спорных шагов американской администрации вопрос доверия к США в Европе остается открытым. Уиткофф уклонился от комментариев по Гренландии, но заверил, что Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности" и что Соединенные Штаты "будут рядом с Украиной". Зеленский, в свою очередь, отметил, что ключевые гарантии должны быть закреплены решениями Конгресса США.

План "коалиции желающих" предусматривает юридически обязывающие гарантии, долгосрочную поддержку ВСУ и размещение европейских многонациональных сил в Западной Украине, вдали от линии фронта. Великобритания и Франция уже выразили готовность направить войска, тогда как Германия и ряд других стран пока занимают выжидательную позицию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил участия немецких военных, но лишь после прекращения огня и одобрения Бундестага. Греция же прямо отказалась от военной миссии, допуская только альтернативные формы поддержки.

Таким образом, Европа делает шаг к большей самостоятельности в вопросах безопасности Украины, однако роль и надежность США в будущей архитектуре гарантий по-прежнему остаются одним из самых чувствительных вопросов.

