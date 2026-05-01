Головна Новини Суспільство Війна з Росією Парад без техніки на 9 травня у РФ: Україну попередили про несподівану загрозу Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Парад без техніки на 9 травня у РФ: Україну попередили про несподівану загрозу Кремля

На думку політологів, Києву не варто іти на пропозицію Москви

1 травня 2026, 11:00
Клименко Елена

Росія готується до проведення параду на 9 травня без військової техніки та пропонує Києву "перемир'я". Однак експерти вважають, що для України ця ідея несе певну загрозу. Видання "Коментарі" з'ясувало думку експертів з цього приводу.

Фото: з відкритих джерел

Експерт Громадської організації "Бюро аналізу політики", політолог Віктор Бобире́нко прокоментував останні події щодо можливих мирних ініціатив і символічних дат: За його словами, парад без техніки — це яскравий сигнал, що у Росії немає чим похвалитися, адже значна частина техніки знищена або виведена з ладу.

"Перемир'я, яке пропонується Росією, є виключно тактичним ходом, і Україні важливо зберігати готовність підтримати його, хоча б для того, щоб виграти час. Однак виникає питання, чому це має відбуватися саме 9 травня, коли ми святкуємо 8 травня. Росія сама визначає дату можливого перемир'я, і всі решта, схоже, готові підлаштовуватися під її умови. Путін точно не буде вести переговори з Зеленським, бо його цікавить інша фігура, така як Трамп, із яким можна буде вести справжній діалог. І, зрештою, Україна буде змушена погодитися на ці умови", — застеріг Бобиренко.

За його словами, що стосується техніки, її відсутність на параді — це не просто символічний момент, це реальний відображення того, що більшість з того, що залишилось у Росії, — це просто показуха, без значної бойової сили."

Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала також застерігає про загрозу для України.

"Наскільки я пам'ятаю, там були проблеми з російською технікою, якою російський диктатор Володимир Путін хотів похвалитися на одному із парадів, тому це і може бути причиною рішення про проведення параду у такому форматі. Очевидно, що прохід техніки займає багато часу", — зазначив експерт.

Крім того, за словами Бали, рішення Кремля про парад без техніки може бути спричинено ризиком атаки з боку України, оскільки станом на зараз достеменно невідомо, чи буде перемир'я і на яких саме умовах.

Окремо експерт застеріг про велику загрозу для України від путінської ідеї про "перемир'я". На думку Віталія Бали, Києву не можна приймати пропозицію про припинення вогню саме на 9 травня, оскільки немає жодних чітких гарантій його дотримання.

Як вже писали "Коментарі", цієї ночі російські окупанти знову атакували мирні міста України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах., зазначив президент України Володимир Зеленський.



