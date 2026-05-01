Парад без техніки на 9 травня у РФ: Україну попередили про несподівану загрозу Кремля

Клименко Елена
Росія
готується до проведення параду на 9 травня без військової техніки та пропонує
Києву "перемир'я". Однак експерти вважають, що для України ця ідея
несе певну загрозу. Видання "Коментарі" з'ясувало думку експертів з
цього приводу.
Експерт Громадської організації "Бюро аналізу політики", політолог Віктор Бобире́нко прокоментував останні події щодо можливих мирних ініціатив і символічних дат: За його словами, парад без техніки — це яскравий сигнал, що у Росії немає чим похвалитися, адже значна частина техніки знищена або виведена з ладу.
"Перемир'я, яке пропонується Росією, є виключно тактичним ходом, і Україні важливо зберігати готовність підтримати його, хоча б для того, щоб виграти час. Однак виникає питання, чому це має відбуватися саме 9 травня, коли ми святкуємо 8 травня. Росія сама визначає дату можливого перемир'я, і всі решта, схоже, готові підлаштовуватися під її умови. Путін точно не буде вести переговори з Зеленським, бо його цікавить інша фігура, така як Трамп, із яким можна буде вести справжній діалог. І, зрештою, Україна буде змушена погодитися на ці умови", — застеріг Бобиренко.
За його словами, що стосується техніки, її відсутність на параді — це не просто символічний момент, це реальний відображення того, що більшість з того, що залишилось у Росії, — це просто показуха, без значної бойової сили."
Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала також застерігає про загрозу для України.
Крім того, за словами Бали, рішення Кремля про парад без техніки може бути спричинено ризиком атаки з боку України, оскільки станом на зараз достеменно невідомо, чи буде перемир'я і на яких саме умовах.
Окремо експерт застеріг про велику загрозу для України від путінської ідеї про "перемир'я". На думку Віталія Бали, Києву не можна приймати пропозицію про припинення вогню саме на 9 травня, оскільки немає жодних чітких гарантій його дотримання.
Як вже писали "Коментарі", цієї ночі російські окупанти знову атакували мирні міста України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах., зазначив президент України Володимир Зеленський.