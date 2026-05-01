logo

BTC/USD

77099

ETH/USD

2278.36

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Парад без техники на 9 мая в РФ: Украину предупредили о неожиданной угрозе Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Парад без техники на 9 мая в РФ: Украину предупредили о неожиданной угрозе Кремля

По мнению политологов, Киеву не стоит идти на предложение Москвы

1 мая 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия готовится к проведению парада на 9 мая без военной техники и предлагает Киеву "перемирие". Однако эксперты считают, что для Украины эта идея несет определенную угрозу. Издание "Комментарии" выяснило мнение экспертов на этот счет.

Фото: из открытых источников

Эксперт Общественной организации "Бюро анализа политики", политолог Виктор Бобиренко прокомментировал последние события относительно возможных мирных инициатив и символических дат: По его словам, парад без техники — это яркий сигнал, что в России нечем похвастаться, ведь значительная часть техники уничтожена или выведена из строя.

"Перемирие, которое предлагается Россией, является исключительно тактическим ходом, и Украине важно сохранять готовность поддержать его, хотя бы для того, чтобы выиграть время. Однако возникает вопрос, почему это должно происходить именно 9 мая, когда мы празднуем 8 мая. Россия сама определяет дату возможного перемирия, и все остальные, похоже, будут готовы подстраиваться под Зеленый. его интересует другая фигура, как Трамп, с которым можно будет вести настоящий диалог. И, в конце концов, Украина будет вынуждена согласиться на эти условия", — предостерег Бобиренко.

По его словам, что касается техники, ее отсутствие на параде — это не просто символический момент, это реальное отражение того, что большинство оставшегося в России — это просто показуха, без значительной боевой силы."

Политолог, директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала также предостерегает об угрозе для Украины.

"Насколько я помню, там были проблемы с российской техникой, которой российский диктатор Владимир Путин хотел похвастаться на одном из парадов, поэтому это может быть причиной решения о проведении парада в таком формате. Очевидно, что проход техники занимает много времени", — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Балы, решение Кремля о параде без техники может быть вызвано риском атаки со стороны Украины, поскольку по состоянию на данный момент доподлинно неизвестно, будет ли перемирие и на каких именно условиях.

Отдельно эксперт предостерег о большой угрозе для Украины от путинской идеи о "перемирии". По мнению Виталия Балы, Киеву нельзя принимать предложение о прекращении огня именно на 9 мая, поскольку нет четких гарантий его соблюдения.

Как уже писали "Комментарии", этой ночью российские кафиры снова атаковали мирные города Украины, нанося удары по гражданским объектам., отметил президент Украины Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости