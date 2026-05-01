Парад без сили: на Заході назвали справжню причину, чому Кремль вирішив урізати 9 травня
Парад без сили: на Заході назвали справжню причину, чому Кремль вирішив урізати 9 травня

Скорочення шоу на Червоній площі може стати сигналом слабкості Росії та тиску на Путіна

1 травня 2026, 12:23
Кравцев Сергей

Масштаб параду до Дня Перемоги 9 травня у Москві помітно скорочується, перетворюючись із демонстрації сили на символічний захід. Про це пише The Telegraph, відзначаючи, що зміни відображають глибші проблеми всередині Росії.

Парад у Москві. Фото: із відкритих джерел

Традиційно цей день присвячено пам'яті мільйонів загиблих у Другій світовій війні, проте нинішнє скорочення викликає питання. На думку аналітиків, причини криються не лише у безпеці, а й у нездатності влади продемонструвати колишній військовий потенціал.

Як наголошується у матеріалі, ще з 2008 року Володимир Путін використав парад як інструмент демонстрації сили, включаючи сучасну військову техніку. Тепер цей сигнал виглядає ослабленим: війна проти України затягується, а втрати російської армії зростають.

Окрема увага приділяється зміні характеру бойових дій. Україна розширила географію ударів, завдаючи атаки по об'єктах у глибині російської території. Це стосується як нафтової інфраструктури, так і систем протиповітряної оборони, що підриває відчуття безпеки навіть далеко від фронту.

На цьому тлі Кремль стикається з нестачею сучасної техніки для демонстрації на параді. Використання застарілих зразків могло лише посилити негативний ефект, тому формат заходу коригується. Присутність іноземних гостей та цивільних осіб при обмеженій військовій частині також сприймається як політичний сигнал.

У публікації наголошується на контрасті з Україною. Під керівництвом Володимир Зеленський Київ не лише веде бойові дії, а й нарощує виробництво дронів та ракет, формуючи основу майбутньої оборонної індустрії.

Аналітики вважають, що ситуація, що складається, може підштовхувати Кремль до пошуку дипломатичних рішень. У цьому контексті важливу роль можуть відіграти західні союзники, включаючи США, де за даними видання, Дональд Трамп залишається ключовою фігурою у можливих переговорах.

Отже, скорочений парад у Москві стає просто зміною формату, а відображенням стратегічних труднощів, із якими стикається Росія і натомість затяжної війни.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/04/30/putin-moscow-parade-ukraine-strike-war-missiles/
