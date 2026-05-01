logo

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Парад без мощи: на Западе назвали настоящую причину, почему Кремль решил урезать 9 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Парад без мощи: на Западе назвали настоящую причину, почему Кремль решил урезать 9 мая

Сокращение шоу на Красной площади может стать сигналом слабости России и давления на Путина

1 мая 2026, 12:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Масштаб парада ко Дню Победы 9 мая в Москве заметно сокращается, превращаясь из демонстрации силы в символическое мероприятие. Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что изменения отражают более глубокие проблемы внутри России.

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

Традиционно этот день посвящен памяти миллионов погибших во Второй мировой войне, однако нынешнее сокращение вызывает вопросы. По мнению аналитиков, причины кроются не только в безопасности, но и в неспособности власти продемонстрировать прежний военный потенциал.

Как подчеркивается в материале, еще с 2008 года Владимир Путин использовал парад как инструмент демонстрации силы, включая современную военную технику. Теперь же этот сигнал выглядит ослабленным: война против Украины затягивается, а потери российской армии растут.

Отдельное внимание уделяется изменению характера боевых действий. Украина расширила географию ударов, нанося атаки по объектам в глубине российской территории. Это касается как нефтяной инфраструктуры, так и систем противовоздушной обороны, что подрывает ощущение безопасности даже вдали от фронта.

На этом фоне Кремль сталкивается с нехваткой современной техники для демонстрации на параде. Использование устаревших образцов могло бы лишь усилить негативный эффект, поэтому формат мероприятия корректируется. Присутствие иностранных гостей и гражданских лиц при ограниченной военной части также рассматривается как политический сигнал.

В публикации подчеркивается контраст с Украиной. Под руководством Владимир Зеленский Киев не только ведет боевые действия, но и наращивает производство дронов и ракет, формируя основу будущей оборонной индустрии.

Аналитики считают, что складывающаяся ситуация может подталкивать Кремль к поиску дипломатических решений. В этом контексте важную роль могут сыграть западные союзники, включая США, где, по данным издания, Дональд Трамп остается ключевой фигурой в возможных переговорах.

Таким образом, сокращенный парад в Москве становится не просто изменением формата, а отражением стратегических трудностей, с которыми сталкивается Россия на фоне затяжной войны.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/04/30/putin-moscow-parade-ukraine-strike-war-missiles/
Теги:

Новости

Все новости