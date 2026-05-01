Масштаб парада ко Дню Победы 9 мая в Москве заметно сокращается, превращаясь из демонстрации силы в символическое мероприятие. Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что изменения отражают более глубокие проблемы внутри России.

Парад в Москве.

Традиционно этот день посвящен памяти миллионов погибших во Второй мировой войне, однако нынешнее сокращение вызывает вопросы. По мнению аналитиков, причины кроются не только в безопасности, но и в неспособности власти продемонстрировать прежний военный потенциал.

Как подчеркивается в материале, еще с 2008 года Владимир Путин использовал парад как инструмент демонстрации силы, включая современную военную технику. Теперь же этот сигнал выглядит ослабленным: война против Украины затягивается, а потери российской армии растут.

Отдельное внимание уделяется изменению характера боевых действий. Украина расширила географию ударов, нанося атаки по объектам в глубине российской территории. Это касается как нефтяной инфраструктуры, так и систем противовоздушной обороны, что подрывает ощущение безопасности даже вдали от фронта.

На этом фоне Кремль сталкивается с нехваткой современной техники для демонстрации на параде. Использование устаревших образцов могло бы лишь усилить негативный эффект, поэтому формат мероприятия корректируется. Присутствие иностранных гостей и гражданских лиц при ограниченной военной части также рассматривается как политический сигнал.

В публикации подчеркивается контраст с Украиной. Под руководством Владимир Зеленский Киев не только ведет боевые действия, но и наращивает производство дронов и ракет, формируя основу будущей оборонной индустрии.

Аналитики считают, что складывающаяся ситуация может подталкивать Кремль к поиску дипломатических решений. В этом контексте важную роль могут сыграть западные союзники, включая США, где, по данным издания, Дональд Трамп остается ключевой фигурой в возможных переговорах.

Таким образом, сокращенный парад в Москве становится не просто изменением формата, а отражением стратегических трудностей, с которыми сталкивается Россия на фоне затяжной войны.

