У Брянську агенти руху "АТЕШ" провели точкову диверсію на місцевій залізниці та підпалили військовий електровоз. Саме цей локомотив використовували для транспортування боєприпасів, техніки та інших вантажів, які росіяни направляли на північний фронт.

Вибухи в Брянську

Брянськ залишається важливим логістичним хабом для російської армії — через нього проходять ешелони, що забезпечують Сєверну групу військ та маршрути до прикордонних районів. Знищення локомотива у цьому районі спричинило серйозний збій у переміщенні складів, які готували до відправлення в бік Сумщини.

Порушені графіки, затримані ешелони та зменшені темпи постачання створюють додатковий тиск на російське командування, яке намагається підтримувати постійний потік ресурсів на передову.

Підпільники наголошують, що російський тил не є безпечним — їхні групи працюють усередині логістичних центрів, демонструючи, що навіть глибокі регіони РФ не можуть гарантувати стабільність військових перевезень. Диверсії такого типу поступово підривають здатність російської армії швидко перекидати резерви та підтримувати наступальні операції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Журналіст та військовий Юрій Бутусов прокоментував заяву Андрія Єрмака про те, що він є "чесною та порядною людиною" і нібито збирається вирушити на фронт. Бутусов наголосив, що чимало військових готові прийняти Єрмака до своїх підрозділів, адже він має значні зв’язки й можливості впливати на забезпечення, зокрема через своїх близьких знайомих, які стали мільярдерами за час його роботи в ОП, а також через зв’язки у державних компаніях і структурах.