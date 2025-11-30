logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Бутусов вибухнув звернення до Єрмака: про що нагадав йому
commentss НОВИНИ Всі новини

Бутусов вибухнув звернення до Єрмака: про що нагадав йому

Юрій Бутусов різко відреагував на слова Андрія Єрмака про намір піти на фронт і нагадав про історію загиблого воїна Дмитра Штанька, якого свого часу відправили на передову після конфлікту з керівництвом ОП

30 листопада 2025, 10:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналіст та військовий Юрій Бутусов прокоментував заяву Андрія Єрмака про те, що він є "чесною та порядною людиною" і нібито збирається вирушити на фронт. Бутусов наголосив, що чимало військових готові прийняти Єрмака до своїх підрозділів, адже він має значні зв’язки й можливості впливати на забезпечення, зокрема через своїх близьких знайомих, які стали мільярдерами за час його роботи в ОП, а також через зв’язки у державних компаніях і структурах.

Бутусов вибухнув звернення до Єрмака: про що нагадав йому

Куди Юрій Бутусов відправляє Єрмака

Втім, журналіст підкреслив, що, якщо Єрмак називає себе "чесною та порядною людиною", він міг би піти на фронт саме на ті ж посади, на які відправляли інших військовослужбовців у період його керівництва. Бутусов нагадав про історію Дмитра Штанька — першого, хто публічно заявив про можливу корупцію в оточенні Єрмака у 2020 році. Після оприлюднення відео щодо розподілу посад, за участю брата Єрмака, Штанька призвали до війська й відправили під конвоєм воєнної контррозвідки на найгарячішу ділянку фронту.

Штанько потрапив до 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади, яка в той момент утримувала позиції на околицях Бахмута. Саме там тривали одні з найзапекліших боїв. Незважаючи на контузію та розбиту зброю після обстрілу, він відмовився від евакуації та продовжив бій. 4 жовтня 2022 року Дмитро Штанько загинув під час контратаки, відновлюючи захоплену ворогом позицію.

За тиждень до загибелі він написав, що "бридко дивитися на майстрів піару, які отримують чужі нагороди й будують політику за рахунок життя реальних воїнів". Бутусов у своїй публікації наголосив: якщо Єрмак хоче довести свою порядність, він може зробити це, ставши на ту саму посаду й у ті самі умови, куди свого часу направили Штанька.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив, що російські війська дедалі частіше використовують на прифронтових територіях модифіковані ударні БпЛА типу "Шахед". За його словами, ворог застосовує їх не лише як баражуючі боєприпаси, а як повноцінні керовані дрони з можливістю ручного управління на всій дистанції польоту.



