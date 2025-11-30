Бутусов взорвался обращением к Ермаку: о чем напомнил ему

Журналист и военный Юрий Бутусов прокомментировал заявление Андрея Ермака о том, что он "честный и порядочный человек" и якобы собирается отправиться на фронт. Бутусов подчеркнул, что многие военные готовы принять Ермака в свои подразделения, ведь он имеет значительные связи и возможности влиять на обеспечение, в частности, через своих близких знакомых, ставших миллиардерами за время его работы в ОП, а также через связи в государственных компаниях и структурах.

Куда Юрий Бутусов отправляет Ермака

Впрочем, журналист подчеркнул, что если Ермак называет себя "честным и порядочным человеком", он мог бы пойти на фронт именно на те же должности, на которые отправляли других военнослужащих в период его руководства. Бутусов напомнил об истории Дмитрия Штанько – первого, кто публично заявил о возможной коррупции в окружении Ермака в 2020 году. После обнародования видео по распределению должностей, с участием брата Ермака, Штанька призвали в армию и отправили под конвоем военной контрразведки на самый горячий участок фронта.

Штанько попал во 2-й мотопехотный батальон 93-й бригады, которая в тот момент удерживала позиции в окрестностях Бахмута. Там продолжались одни из самых ожесточенных боев. Несмотря на контузию и разбитое оружие после обстрела, он отказался от эвакуации и продолжил бой. 4 октября 2022 года Дмитрий Штанько погиб во время контратаки, восстанавливая захваченную врагом позицию.

За неделю до гибели он написал, что "безобразно смотреть на мастеров пиара, которые получают чужие награды и строят политику за счет жизни реальных воинов". Бутусов в своей публикации подчеркнул: если Ермак хочет доказать свою порядочность, он может сделать это, став на ту же должность и в те же условия, куда в свое время направили Штанька.

