Пылкая ночь в России: что взорвалось в Брянске

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Брянске агенты движения АТЕШ провели точечную диверсию на местной железной дороге и подожгли военный электровоз. Именно этот локомотив использовался для транспортировки боеприпасов, техники и других грузов, которые россияне направляли на северный фронт.
Взрывы в Брянске
Брянск остается важным логистическим хабом для российской армии — через него проходят эшелоны, обеспечивающие Северную группу войск и маршруты в приграничные районы. Уничтожение локомотива в этом районе повлекло за собой серьезный сбой в перемещении складов, которые готовили к отправке в сторону Сумщины.
Нарушенные графики, задержанные эшелоны и уменьшенные темпы снабжения оказывают дополнительное давление на российское командование, которое пытается поддерживать постоянный поток ресурсов на передовую.
Подпольщики подчеркивают, что российский тыл небезопасен — их группы работают внутри логистических центров, демонстрируя, что даже глубокие регионы РФ не могут гарантировать стабильность военных перевозок. Диверсии такого типа постепенно подрывают способность русской армии быстро опрокидывать резервы и поддерживать наступательные операции.