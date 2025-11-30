logo

Пылкая ночь в России: что взорвалось в Брянске
commentss НОВОСТИ Все новости

Пылкая ночь в России: что взорвалось в Брянске

В Брянске произошел очередной удар по российской военной логистике: подпольщики "АТЕШ" провели диверсию, уничтожив локомотив, перевозивший грузы для армии РФ. Событие задело один из ключевых узлов поставки на северном направлении

30 ноября 2025, 11:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Брянске агенты движения АТЕШ провели точечную диверсию на местной железной дороге и подожгли военный электровоз. Именно этот локомотив использовался для транспортировки боеприпасов, техники и других грузов, которые россияне направляли на северный фронт.

Пылкая ночь в России: что взорвалось в Брянске

Взрывы в Брянске

Брянск остается важным логистическим хабом для российской армии — через него проходят эшелоны, обеспечивающие Северную группу войск и маршруты в приграничные районы. Уничтожение локомотива в этом районе повлекло за собой серьезный сбой в перемещении складов, которые готовили к отправке в сторону Сумщины.

Нарушенные графики, задержанные эшелоны и уменьшенные темпы снабжения оказывают дополнительное давление на российское командование, которое пытается поддерживать постоянный поток ресурсов на передовую.

Подпольщики подчеркивают, что российский тыл небезопасен — их группы работают внутри логистических центров, демонстрируя, что даже глубокие регионы РФ не могут гарантировать стабильность военных перевозок. Диверсии такого типа постепенно подрывают способность русской армии быстро опрокидывать резервы и поддерживать наступательные операции.

Источник: https://t.me/atesh_ua/8743
