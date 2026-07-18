Палива криза набирає обертів: розвідка дізналася, що починає відбуватися в РФ

Російська влада намагається переконати населення, що ситуація на ринку палива поступово нормалізується, проте реальні показники свідчать про інше. Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), зазначивши, що заяви Москви про стабілізацію приховують масштабні проблеми із виробництвом та забезпеченням регіонів бензином.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними української розвідки, державні ЗМІ РФ повідомляють про збільшення поставок нафтопродуктів, пом'якшення обмежень на автозаправних станціях та покращення ситуації у низці регіонів, включаючи Москву та Санкт-Петербург. Однак, як стверджують у СЗР, позитивні зміни стали можливими не завдяки зростанню виробництва, а за рахунок адміністративного перерозподілу вже існуючих запасів палива.

У розвідці стверджують, що найскладніша ситуація зберігається одразу в кількох російських регіонах, серед яких Тамбовська, Ростовська, Волгоградська, Ярославська, Астраханська та Оренбурзька області, Пермський край, Чувашія, Мордовія, Удмуртія, а також тимчасово окуповані території України. За оцінками СЗР, ознак швидкої стабілізації там поки що не спостерігається.

Додатковим підтвердженням кризи називають зростання цін. За інформацією розвідки, у першій декаді липня вартість бензину АІ-92 зросла приблизно на 20% порівняно з минулим роком, АІ-95 – майже на чверть, а ціна АІ-98 збільшилась більш ніж на 30%.

Причиною дефіциту, як вважають у СЗР, стало скорочення обсягів переробки нафти після пошкодження низки російських нафтопереробних заводів. За оцінкою розвідки, випуск бензину покриває лише близько двох третин внутрішнього попиту, що формує значний щоденний дефіцит.

У Службі зовнішньої розвідки вважають, що головним завданням Кремля стає не відновлення повноцінного ринку палива, а забезпечення пальним стратегічно важливих галузей економіки. На думку відомства, заяви про нормалізацію ситуації мають переважно пропагандистський характер і покликані приховати кризу, що поглиблюється.

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