Топливый кризис набирает обороты: разведка узнала, что начинает происходить в РФ

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Кравцев Сергей
Российские власти пытаются убедить население, что ситуация на рынке топлива постепенно нормализуется, однако реальные показатели свидетельствуют об обратном. Об этом заявила Служба внешней разведки Украины (СВР), отметив, что заявления Москвы о стабилизации скрывают масштабные проблемы с производством и обеспечением регионов бензином.
Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников
По данным украинской разведки, государственные СМИ РФ сообщают об увеличении поставок нефтепродуктов, смягчении ограничений на автозаправочных станциях и улучшении ситуации в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако, как утверждают в СВР, положительные изменения стали возможны не благодаря росту производства, а за счет административного перераспределения уже существующих запасов топлива.
В разведке утверждают, что наиболее сложная ситуация сохраняется сразу в нескольких российских регионах, среди которых Тамбовская, Ростовская, Волгоградская, Ярославская, Астраханская и Оренбургская области, Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, а также временно оккупированные территории Украины. По оценкам СВР, признаков скорой стабилизации там пока не наблюдается.
Дополнительным подтверждением кризиса называют рост цен. По информации разведки, в первой декаде июля стоимость бензина АИ-92 выросла примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, АИ-95 – почти на четверть, а цена АИ-98 увеличилась более чем на 30%.
Причиной дефицита, как считают в СВР, стало сокращение объемов переработки нефти после повреждения ряда российских нефтеперерабатывающих заводов. По оценке разведки, текущий выпуск бензина покрывает лишь около двух третей внутреннего спроса, что формирует значительный ежедневный дефицит.
В Службе внешней разведки полагают, что главной задачей Кремля становится уже не восстановление полноценного рынка топлива, а обеспечение горючим стратегически важных отраслей экономики. По мнению ведомства, заявления о нормализации ситуации носят преимущественно пропагандистский характер и призваны скрыть углубляющийся кризис.
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