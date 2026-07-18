Топливый кризис набирает обороты: разведка узнала, что начинает происходить в РФ

Российские власти пытаются убедить население, что ситуация на рынке топлива постепенно нормализуется, однако реальные показатели свидетельствуют об обратном. Об этом заявила Служба внешней разведки Украины (СВР), отметив, что заявления Москвы о стабилизации скрывают масштабные проблемы с производством и обеспечением регионов бензином.

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По данным украинской разведки, государственные СМИ РФ сообщают об увеличении поставок нефтепродуктов, смягчении ограничений на автозаправочных станциях и улучшении ситуации в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако, как утверждают в СВР, положительные изменения стали возможны не благодаря росту производства, а за счет административного перераспределения уже существующих запасов топлива.

В разведке утверждают, что наиболее сложная ситуация сохраняется сразу в нескольких российских регионах, среди которых Тамбовская, Ростовская, Волгоградская, Ярославская, Астраханская и Оренбургская области, Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, а также временно оккупированные территории Украины. По оценкам СВР, признаков скорой стабилизации там пока не наблюдается.

Дополнительным подтверждением кризиса называют рост цен. По информации разведки, в первой декаде июля стоимость бензина АИ-92 выросла примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, АИ-95 – почти на четверть, а цена АИ-98 увеличилась более чем на 30%.

Причиной дефицита, как считают в СВР, стало сокращение объемов переработки нефти после повреждения ряда российских нефтеперерабатывающих заводов. По оценке разведки, текущий выпуск бензина покрывает лишь около двух третей внутреннего спроса, что формирует значительный ежедневный дефицит.

В Службе внешней разведки полагают, что главной задачей Кремля становится уже не восстановление полноценного рынка топлива, а обеспечение горючим стратегически важных отраслей экономики. По мнению ведомства, заявления о нормализации ситуации носят преимущественно пропагандистский характер и призваны скрыть углубляющийся кризис.

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