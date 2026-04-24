Палив техніку ЗСУ і наводив удари: у Краматорську затримали агента РФ

У Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі військової техніки та коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, він діяв на користь спецслужб РФ і передавав ворогу важливу інформацію про українські сили оборони.

У Краматорську затримали підозрюваного у підпалі авто військових

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України.

Як працювала схема

За даними СБУ, підозрюваний входив до місцевого кримінального середовища, яке займалося мародерством після обстрілів. Після публічної підтримки Кремля в одному з Telegram-каналів на нього звернули увагу представники російських спецслужб.

Чоловіку запропонували співпрацю: він мав збирати розвіддані, коригувати удари по Краматорську та здійснювати диверсії проти українських військових.

Що саме він зробив

Слідство встановило, що зловмисник:

– обходив місто і фіксував місця розташування українських військових

– передавав координати для нанесення ударів

– підпалив бронетранспортер ЗСУ, який виконував бойові завдання

Таким чином він безпосередньо сприяв атакам ворога на прифронтове місто.

Затримання та докази

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який використовувався для збору інформації та зв’язку з куратором російського ГРУ.

Ці матеріали стали ключовими доказами у справі.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Чому це важливо

Краматорськ залишається одним із ключових міст Донеччини, яке регулярно перебуває під загрозою російських атак.

Подібні випадки свідчать, що ворог активно намагається використовувати місцевих жителів для збору інформації та здійснення диверсій.

