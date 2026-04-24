Главная Новости Общество Война с Россией Жег технику ВСУ и наводил удары: в Краматорске задержан агент РФ
НОВОСТИ

Жег технику ВСУ и наводил удары: в Краматорске задержан агент РФ

Сожженный бронетранспортер и переданные координаты: СБУ разоблачила опасную схему в прифронтовом городе.

24 апреля 2026, 15:47
Проніна Анна

В Краматорске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге военной техники и корректировке российских ударов по городу. По данным следствия, он действовал в пользу спецслужб РФ и передавал врагу важную информацию об украинских силах обороны.

В Краматорске задержали подозреваемого в поджоге авто военных

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба безопасности Украины.

Как работала схема

По данным СБУ, подозреваемый входил в местную криминальную среду, которая занималась мародерством после обстрелов. После публичной поддержки Кремля в одном из Telegram-каналов на него обратили внимание представители российских спецслужб.

Мужчине предложили сотрудничество: он должен собирать разведданные, корректировать удары по Краматорску и осуществлять диверсии против украинских военных.

Что именно он сделал

Следствие установило, что злоумышленник:

– обходил город и фиксировал местонахождение украинских военных
– передавал координаты для нанесения ударов
– поджег бронетранспортер ВСУ, выполнявший боевые задания

Таким образом, он непосредственно способствовал атакам врага на прифронтовый город.

Задержание и доказательства

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства.

В ходе обысков у него изъяли смартфон, который использовался для сбора информации и связи с куратором российского ГРУ.

Эти материалы явились ключевыми доказательствами по делу.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Почему это важно

Краматорск остается одним из ключевых городов Донбасса, регулярно находящегося под угрозой российских атак.

Подобные случаи свидетельствуют о том, что враг активно пытается использовать местных жителей для сбора информации и диверсий.

Читайте на "Комментариях", что во временно оккупированном Рубежном Луганской области зафиксирован очередной инцидент с падением российской авиабомбы на жилую застройку. По предварительным данным, боеприпас попал прямо в многоэтажный дом.



